Come indossare il chiodo in modo elegante e giovanile seguendo i consigli dell’influencer Paola Turani

Il periodo delle giacche in pelle è arrivato. Salutiamo la primavera con degli outfit moderni e giovanili con il biker in pelle da portare a tutte le età.

La primavera è il momento giusto per indossare il chiodo in pelle. Un capo versatile da tenere nel guardaroba per i giorni e le serate di fine inverno. Più strizzato o oversize, sono molti i modelli di giacca in pelle da indossare per un look più aggressivo. Si potrà indossare in molti modi, tra questi alcuni ce li consiglia l’influencer Paola Turani. La donna, infatti, ha pubblicato sul suo Instagram diversi look proprio con il chiodo in pelle. Ma ecco come indossarlo per trasformare uno stile noioso in qualcosa di davvero unico.

Come indossare il chiodo in modo elegante e giovanile

Uno dei look proposto da Paola Turani è il chiodo in pelle abbinato ad un vestitino scuro con fiori. Grintoso ma anche molto femminile, questo outfit potrà essere indossato durante il tempo libero ma anche in un ufficio non eccessivamente formale.

Per le calzature tanto dipenderà dai propri gusti, dalle décolleté agli anfibi. Si potranno scegliere anche vestiti a tinta unita o lunghi. Come chiodo oversize in ecopelle si potrà scegliere quello proposto da Zara a circa 60 euro.

Pantaloni eleganti

Sempre da Paola Turani, poi, possiamo copiare il look realizzato con pantaloni eleganti si colore grigio scuro. La modella, infatti, indossa pantaloni palazzo, un classico top nero e, a definire il tutto, un bellissimo chiodo oversize nero. In questo caso si potranno utilizzare delle sneakers o delle slingback, a seconda del proprio stile.

Righe, righe, righe

Un altro modo per indossare il chiodo è abbinarlo alle righe. Una maglia a righe bianco e nero, ma anche rosso e nero, sarà perfetta insieme ad un paio di jeans classici o neri e ad un chiodo. Oltre a quello oversize, non dimentichiamo i bomber in pelle, morbidi e sportivi.

Anche in questo caso possiamo scegliere quello di Zara a circa 60 euro. Oltre a questo, ideale anche il biker corto con fibbie sempre di Zara, a circa 50 euro. Ecco come indossare il chiodo in modo elegante e giovanile anche grazie ai consigli social di Paola Turani.