Gita fuori porta in mezzo alla natura nel borgo millenario con un vino speciale, vicino a Roma

Il ponte del 25 aprile si avvicina: è ora di pensare a dove andare in vacanza per qualche giorno. Nel Lazio c’è un borgo tranquillo e suggestivo, circondato da un paesaggio naturale incredibile. Non è nemmeno così lontano da Roma, per cui è perfetto per una gita fuori porta, anche di un solo giorno. Ecco il gioiello della Tuscia che ti rapirà il cuore.

Pasqua ha appena fatto il suo corso, ma già si pensa alle prossime vacanze. In effetti, da questo weekend ci si potrà prendere una pausa dal lavoro e dirigersi in qualche località carina. Non è necessario fare chilometri per trovare luoghi intriganti. Non distante dalla capitale d’Italia, infatti, sorge un borgo antico che ti farà vivere un’esperienza unica. È un concentrato di storia, tradizione e cucina. Tra i prodotti locali non manca il buon vino, frutto delle vigne che circondano il paese e garantiscono uve succose e dolcissime.

Gita fuori porta in mezzo alla natura a Montefiascone, il borgo senza tempo

È Montefiascone la località che potrebbe regalare a te e alla famiglia qualche giorno di relax totale. Questo borgo di circa 13.000 abitanti si trova in provincia di Viterbo, nel territorio della Tuscia laziale. La sua posizione è strategica, poiché dista circa un’ora e mezza in auto da Roma e soli quaranta minuti da Orvieto. A circa 5 chilometri, poi, si trova il magnifico Lago di Bolsena, con le sue acque cristalline.

Montefiascone è un borgo che sa di passato. Le prime testimonianze scritte ufficiali risalirebbero all’853 e si attribuirebbero alla Chiesa. Il centro è tuttora impregnato di storia e rievoca ricordi lontani. Edifici come la Rocca dei Papi e la Cattedrale di Santa Margherita sono tra i simboli locali che meritano una foto. E se a fine visita avessi ancora del tempo a disposizione potresti esplorare i paesi vicini di Bolsena, Valentano e Capodimonte.

Un vino leggendario

A Montefiascone il vino è di casa. Infatti, è ancora adesso uno dei centri più importanti per la produzione vinicola del Lazio. Per coronare al meglio la tua gita fuori porta in mezzo alla natura, potresti concederti un salto presso la cantina locale. Qui si producono bevande di ottima qualità, tra cui l’Est! Est! Est!!!, un vino bianco DOC originario della zona. Curiosamente, il nome particolare si attribuirebbe a una leggenda.

Questa narrerebbe di un vescovo tedesco amante del bere che, molti anni fa, si ritrovò in viaggio verso Roma. Durante il tragitto decise di affidare al suo servitore l’incarico di scovare i vini più buoni nei dintorni. L’assaggiatore avrebbe dovuto identificarli con uno o due EST! in base alla qualità. L’uomo trovò il prodotto di Montefalcone così buono che non poté fare a meno di etichettarlo con tre EST (È). Da quel momento si associò alla bevanda quel nome e lo si usò negli anni a venire.