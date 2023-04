3 idee per vestirsi eleganti e alla moda a Pasqua con l’outfit sfoggiato su Instagram da Paola Turani

La Pasqua si avvicina e per molti sarà l’occasione per ritrovarsi con amici e parenti tra cene e pranzi. Ma quale è l’outfit perfetto per questo evento? Molto starà alla sensibilità del singolo ma questi 3 outfit potrebbero essere una buona idea.

Aprile è arrivato da un po’e, anche se il freddo non lascia tregua, è ora di scegliere l’outfit per Pasqua. Una festività che molti trascorreranno in famiglia o insieme agli amici più stretti. Anche l’occhio vuole la sua parte ed è questo il motivo per cui molte persone saranno alla ricerca dell’abbigliamento perfetto. Eleganti ma non troppo per cercare di presentarsi al meglio al pranzo della domenica. I social network ci possono soccorrere grazie alle mille proposte con cui veniamo bombardati. Ma, quindi, come vestirsi a Pasqua?

3 idee per vestirsi eleganti e alla moda a Pasqua

Una prima idea vede come protagonista un vestito corto in raso abbinato a décolleté e ad una mini bag. A seconda delle temperature si potrà scegliere di indossare o meno i collant. I vestiti in raso potranno essere acquistati in negozi di fast fashion come Zara ma anche altri. Ottimi i classici di colore nero ma i migliori sono quelli super colorati per portare colore al pranzo. Tra i vestiti più belli tra quelli in satin quello rosa di Zara con chiusura a portafoglio a circa 40 euro, per chi vuole spendere meno perfetto quello rosso, sempre di Zara a circa 23 euro.

Jeans e camicia

Al secondo posto, sicuramente, i classici jeans abbinati ad una camicia iper femminile ed elegante. Una scelta semplice anche per le scarpe che potranno essere sneakers oppure sandali aperti. Anche in questo caso ottima una piccola borsa da abbinare all’outfit. Come borsa perfetta la classica Jacquemus Le Chiquito a partire da 490 euro ma anche la Coach Snake Embossed Trim Morgan a spalla e tracolla scontata sul sito Yoox da 595 euro a 319 euro.

Il Tailleur

Il terzo outfit è composto da un classico tailleur con blazer e pantaloni palazzo da abbinare ad una t shirt perfetta per sdrammatizzare il tutto. Chi preferisce essere più elegante potrà optare per una canotta o una camicia più elaborate. Per le calzature via libera agli anfibi o ad un paio di sling back per le più eleganti. Da copiare il look rosa che l’influencer Paola Turani ha sfoggiato su Instagram. Come borsa, poi, sempre perfetta una mini bag o una tracolla come la classica Pinko Love Classic Puff a circa 420 euro. Ecco 3 idee per vestirsi eleganti e alla moda a Pasqua.