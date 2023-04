É arrivato il momento del cosiddetto “cambio di stagione”. Con la primavera diciamo addio ai colori scuri e ai piumini ingombranti. Le giornate sono più calde e il sole tramonta più tardi, dunque c’è più tempo per uscire di casa. In questo periodo possiamo sfoggiare un look diverso indossando un cappotto bianco. Ma attenzione ad alcuni dettagli, esistono alcune regole da rispettare. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Con il cambio di stagione primaverile, facciamo spazio a tessuti più leggeri e colori più chiari. Per gli amanti della moda questo è il periodo ideale per uscire e sfoggiare i propri look. Per adesso il cappotto non va in archivio, è ancora troppo presto. Tuttavia escludiamo categoricamente le tinte scure. Dunque come indossare il cappotto bianco? Non è semplice come sembra, perché si rischia di fare un pasticcio. Ecco di seguito alcuni consigli per abbinarlo nel migliore dei modi.

Il cappotto è uno dei capi più eleganti, ma attenzione a un dettaglio

Un capo moda intramontabile e particolarmente elegante, il cappotto continua a far tendenza. Tuttavia facendo questa scelta non possiamo permetterci di trascurare alcuni dettagli. Come abbiamo accennato il cappotto non passa mai di moda e può essere indossato sia di giorno che di sera. Per questo motivo è sempre consigliabile fare una scelta di qualità, tenendo conto soprattutto del tipo di tessuto. Naturalmente va prediletto un tessuto che resiste al passare del tempo, ad esempio la lana. Ma date le basi, dobbiamo capire anche come indossare un cappotto bianco.

Come indossare il cappotto bianco: gli abbinamenti più chic per la primavera

Se vogliamo essere davvero chic dobbiamo abbinare in modo corretto il nostro cappotto bianco. Uno degli abbinamenti migliori è con i colori neutri chiari, come ad esempio il panna, il grigio e il beige. Se vogliamo stupire tutti e non passare inosservate esiste un’altra soluzione. L’abbinamento total white, ovvero con un outfit di colore bianco. Tuttavia il cappotto bianco può essere utilizzato anche in altro modo. Infatti sorprendentemente possiamo accostare a questo capo moda anche colori vivaci. Dunque non solo colori neutri ma anche qualcosa di più eccentrico. Dal blu al rosso, tutto è sperimentabile.

Tutto dipende dai nostri gusti. Tuttavia l’accostamento più basico è anche il più elegante, ovvero bianco e nero. Un outfit colore nero sotto il cappotto bianco sarà sobrio e chic allo stesso tempo. Inoltre c’è da dire che questo indumento non è di uso esclusivo il giorno. Indossare questo capo di sera non è per niente sbagliato. Saremo di certo al centro dell’attenzione distinguendoci dalla massa. Inoltre oltre a non tramontare mai, il cappotto bianco sta bene alle donne di ogni età. Insomma il colore bianco ci permette di osare e non è mai scontato. Indubbiamente l’abbinamento scelto rispecchierà la nostra personalità. Abbiamo un’ampia scelta basterà usare la nostra fantasia.