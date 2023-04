Altro che il verde: ecco il colore di moda della primavera estate, da indossare dopo i 60 anni come Maria De Filippi

Qual è il colore da avere nell’armadio per la bella stagione? Non è il solito verde. Bensì, una tonalità altrettanto apprezzata che andrà di moda per i prossimi mesi. Di recente, anche Maria De Filippi l’ha indossato, dimostrando che sta bene a tutte le età. Ecco di quale si tratta e il look della regina della TV.

La moda non riguarda solo il modello di scarpe o vestito. Anche il giusto colore migliora il look e lo porta vicino alla perfezione. Durante la primavera si riscoprono nuance vivaci e accese, come il verde. Ma quest’anno una nuova tonalità sembra prenderne il posto, o almeno affiancarlo. Finora hai sempre pensato esprimesse romanticismo e desse il meglio di sé a un matrimonio. Ma da questo momento la vedrai sotto un altro punto di vista e ti accorgerai di quanto sia versatile e contemporanea.

Altro che il verde: ecco il colore di moda che rinfresca il guardaroba

L’avresti mai detto? È il rosa pesca a svettare tra i colori da sfoggiare nel 2023. Questa variante è sicuramente una tendenza attuale e onnipresente. Non per nulla, gli stilisti l’hanno già sfoggiato in diverse occasioni sulle passerelle. Jil Sander, Fendi e Nensi Dojaka l’hanno proposto con raffinatezza e vivacità.

Non c’è dubbio: ormai non si relega più solo alle mise da cerimonia e agli abiti da damigella. Il rosa pesca è il simbolo della femminilità, perfetto in molte occasioni, che ti renderà attraente e al passo coi tempi.

L’outfit di Maria è da copiare subito per fare bella figura

Maria De Filippi ci insegna che col giusto outfit si può fare un figurone anche dopo i 60 anni. Nel quinto serale di Amici, andato in onda sabato 15 aprile, ha esibito un completo di classe dal sapore primaverile. Si trattava di un tailleur della collezione primavera 2023 di Hebe Studio, in tono rigorosamente rosa pesca. Sopra, un blazer doppiopetto con bottoni e revers a punta. Sotto, un paio di pantaloni a vita alta, svasati e con delle tasche a filetto nella parte posteriore.

La giacca elegantissima copriva un top di seta con spalline e pizzo sul bordo. Ai piedi le scarpe preferite: delle décolleté color nude davvero sensuali, di quelle da mostrare nelle serate che contano. Con un look così, il rischio che le performance dei giovani artisti passassero in secondo piano era certamente alto! Insomma, altro che il verde: ecco il colore di moda salito alla ribalta nel 2023 e che per un po’ non smetteremo di vestire