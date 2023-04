Il nostro scenario annuale per i mercati americani era il seguente: rialzo fino al 6 marzo, successiva discesa fino al setup del 6/7 aprile, e poi nuovo forte rialzo fino al 4 agosto. Il mese di marzo dovrebbe aver archiviato il minimo annuale, ma anche quello decennale. Dopo il ribasso del mese di marzo, non vediamo al momento gli estremi grafici e macroeconomici per vedere i prezzi ritornare oltre il 2/3% sui loro passi. Ritracciamenti fisiologici del 2/3% fino ad agosto, ma il trend dovrebbe presentarsi saldamente al rialzo. Quindi, le probabilità sono che a Wall Street il rialzo continui anche nel breve termine.

Ciclicità a favore nell’anno 2023

Il 2023 dovrebbe essere un anno con un rendimento dei mercati americani fra il 20 e il 25%. Anzi, il rialzo dovrebeb continuare fino al 2027, sempre segnando alti e bassi fisiologici. Non si ravvisano probabilità elevate nei prossimi 4 anni, per ribassi duraturi oltre il 12/15% confinati al massimo in 1/3 mesi. Se la nostra view si rivelerà corretta, siamo all’inzio di un bull market strepitoso, dove inflazione, tassi e crescita economica saranno ben bilanciate e “butteranno benzina sul fioco dei prezzi”.

Torniamo al breve termine.

La giornata di contrattazione di giovedì si è chiusa con segno negativo e ai seguenti prezzi:

Dow Jones

33.786,62

Nasdaq C.

12.059,56

S&P500

4.129,79.

Nonostante il ritracciamento degli ultimi 2/3 giorni, e nonostante i prezzi siano stati fermati da resistenze, i nostri oscillatori segnalano divergenze positive: fra oggi e lunedì la probabilità è che i prezzi riprenderanno con forza la strada del rialzo.

Le probabilità sono che a Wall Street il rialzo continui

Quali sono i livelli di supporto che faranno mantenere intatta la nostra view?

Per il momento la tenuta in chiusura di seduta giornaliera di:

Dow Jones

33.244

Nasdaq C.

11.897

S&P 500

4.068.

Pericolosa una discesa sotto i livelli indicati in quando farebbe partire un ritracciamento del 3/5% sotto quei prezzi.

La probabilità che si scenda sotto quei prezzi al momento è del 30%.

