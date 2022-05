Ecco come impanare bene le cotolette senza far staccare la panatura con questo metodo geniale che spopola sul web

Le abbiamo amate sin da bambini e non rinunciamo a prepararle nemmeno ora per allietare il palato dei nostri figli. Stiamo parlando ovviamente delle cotolette, il secondo che fa impazzire i più piccoli e, crediamo, anche parecchi adulti.

Quante volte ce le avranno preparate le nostre nonne accompagnate da una generosa porzione di patatine fritte? E pensare che, oltre a quella tradizionale, vi sarebbe pure un’altra ricetta per averle tenere e croccanti come al ristorante.

Farle in casa non sembrerebbe difficile. Ma se c’è una parte che potrebbe metterci i bastoni fra le ruote è sicuramente la panatura. Scommettiamo che a molti sarà capitato che si staccasse dalla carne, pregiudicando il risultato finale.

Proprio per evitare situazioni del genere, abbiamo deciso di mostrare un semplice tutorial diffuso su internet. È un metodo assai intuitivo, proprio come quello illustrato per cucinare un altro secondo tipico della domenica. Ecco come impanare bene le cotolette per servire nel migliore dei modi questo piatto della tradizione.

Ingredienti:

400 g di petto di pollo o fette di tacchino;

2 uova;

pane grattugiato;

Parmigiano Reggiano;

farina di semola o tipo 0;

rosmarino q.b.

Ora che abbiamo a disposizione il necessario per le cotolette, possiamo procedere con la preparazione. In una ciotola versiamo pangrattato e Parmigiano. Se vogliamo dare maggior sapore, possiamo aggiungere anche una macinata di pepe e dell’origano.

Dopo aver mischiato bene gli ingredienti, passiamo alla carne. Avvolgiamo le fette nella pellicola trasparente e le battiamo bene con un martello.

A questo punto distribuiamo la farina sul piano da lavoro e vi passiamo bene le fette. Ripetiamo lo stesso procedimento prima con le uova sbattute e poi col pangrattato.

Fatto questo, lasciamo momentaneamente le cotolette in frigo e scaldiamo un filo d’olio in padella. Riprendiamo le fette di carne e friggiamole per qualche minuto a fiamma media da entrambi i lati. Terminiamo la cottura a fuoco lento per altri 4 minuti.

Appena pronte, sistemiamo le fette su un vassoio con della carta assorbente per eliminare l’unto in eccesso. Ecco, dunque, le nostre cotolette perfettamente impanate e pronte da gustare.

Ma, dunque, qual è il segreto per una panatura compatta che non si stacca? Semplice, tutto quello che dovremo fare sarà resistere alla tentazione di aggiungere il sale nell’uovo o nel pangrattato. Solo in questo modo avremo la certezza di aver realizzato un piatto gustoso e a regola d’arte.

