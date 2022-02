La pressione sanguigna è uno dei valori che bisogna maggiormente tenere sotto contro controllo. Soprattutto in età adulta si possono verificare casi di pressione alta e ricorrere, in alcuni casi di media e alta gravità, ad una terapia medica per tenere sotto controllo la situazione. In ogni caso ci sono valori che, se troppo bassi o troppo alti, possono provocare conseguenze dannose per la nostra salute. Nel caso di pressione particolarmente bassa si potrebbero verificare svenimenti e, quindi perdita dei sensi. In questo articolo, abbiamo parlato di quali attenzioni adottare soprattutto in posti particolarmente caldi come uffici, palestre e negozi. Oggi invece parliamo di quali cibi potrebbero aiutarci contro la pressione alta. Non tutti sanno che per tenere sotto controllo l’aumento di pressione ci sarebbero, infatti, alimenti più indicati di altri.

Le cause

L’ipertensione è una patologia che interessa il 30% della popolazione adulta e, nelle donne in menopausa, si sviluppa con maggiore facilità. Questo aumento della pressione sanguigna è un fattore di rischio, ma non si tratta di una vera e propria malattia. Infatti, aumenta la probabilità che si verifichino altre malattie come ictus e infarti. Per questo, soprattutto dopo i 50 anni, bisogna sempre tenerla sotto controllo. Le cause potrebbero essere diverse. Sicuramente esiste la familiarità, quindi se in casa abbiamo altri episodi di ipertensione, bisogna avere un occhio di riguardo verso la nostra salute. L’età, l’essere in sovrappeso, la presenza di diabete, l’abuso di sigarette e di alcol, lo stress e la sedentarietà. Però, con una dieta sana e un buon allenamento giornaliero è possibile prevenire questo problema e, nel caso in cui esista già, tenerlo sotto controllo.

Non tutti sanno che per tenere sotto controllo l’aumento di pressione basterebbe mangiare questi cibi poveri di grassi a base di omega 3 e potassio

Ci sono infatti dei cibi e degli ingredienti che potrebbero facilitare il buon funzionamento della nostra pressione arteriosa e che potrebbero prevenire l’ipertensione. Questi cibi sono diversi. Il primo sono i latticini a basso contenuto di grassi e, delle varie tipologie, ne abbiamo parlato in questo articolo precedente. L’olio di oliva è un ottimo condimento a crudo poiché contiene omega 6 e polifenoli. Consumare frutta e verdura di stagione è importantissimo e, tra queste, spiccano il melograno ricco di potassio e la barbabietola, ricca di nitrati che aiuterebbero il nostro organismo alleggerendo la pressione del sangue sulle pareti arteriose. Il cioccolato va dosato in piccole quantità, ma anche questo è utile se supera del 70% la sua percentuale fondente. Il pesce azzurro come le sardine, alici, sgombro, tonno e aringa sono ricchissimi di omega 3. Quindi per controllare la pressione dovremmo mangiare questi pesci magri, che aiutano il nostro organismo e sono molto salutari.