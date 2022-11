Come indossare capi bianchi e pastello da comprare in inverno per abbinamenti giovani ed eleganti

I periodi di autunno e l’inverno sono dominati dai colori scuri, ritenuti più adatti rispetto al pastello o al bianco. Eppure, proprio i capi di questo colore sono in grado di donare al look un aspetto giovanile e moderno.

Sarà, ovviamente, sufficiente scegliere i capi migliori per la propria fisicità e per il proprio stile. Tra le mode dell’autunno troviamo anche l’animalier, che potrà essere abbinato in modi diversi. Oltre a quello, per le più audaci, va segnalato anche il ritorno dello spirito e della moda goth, caratterizzata da abbigliamento scuro e aggressivo.

Ma, tornando all’argomento principale dell’articolo oggi, si cercherà di capire come indossare capi bianchi e pastello da comprare in inverno senza commettere scivoloni. Infatti, è possibile indossare questi capi anche con il freddo senza imbarazzo.

Come indossare capi bianchi e pastello da comprare in inverno

Per primi ci occuperemo dei capi bianchi, dai jeans ai cappotti. I jeans bianchi in inverno potranno abbinarsi molto bene a una blusa beige o a una maglia dolcevita color cammello. In alternativa, si potrà optare per un look total white magari scegliendo dei pantaloni palazzo bianchi e un maglione della medesima tonalità.

Per quanto riguarda le calzature, molto dipenderà dall’occasione di utilizzo. Per il tempo libero perfetti gli anfibi tipo Dr. Martens ma anche le sneaker, dalle Jordan coloratissime alle Adidas Stan Smith. Sia gli skinny che quelli a zampa, poi, saranno perfetti abbinati a un paio di anfibi platform che slanceranno e renderanno grintoso il look.

Come capospalla, poi, ideale un cappotto cammello ma anche nero o dei toni pastello. Chi predilige le giacche, ancora per un po’ si potranno portare quelle in pelle o scamosciate. Tra i cappotti, oltre a nero e marrone, in inverno saranno perfetti proprio quelli bianchi che si adatteranno bene al periodo.

Tra i capi bianchi da acquistare, poi, troviamo i jeans proposti dalla Levi’s sia skinny che a gamba larga, rispettivamente a 99 e 135 euro. Sempre tra i jeans bianchi troviamo quelli di Zara a circa 40 euro. Anche in questo caso proposti in diverse tipologie.

E i colori pastello?

Ma non solo il bianco può essere utilizzato in inverno. I colori pastello, spesso associati alla primavera, potranno essere utilizzati anche durante il periodo freddo dell’anno. Tra gli abbinamenti più semplici troviamo quello che vede protagonista un cappotto pastello su un look total black. Il nero e il pastello, infatti, si sposeranno egregiamente.

Ottimo anche l’utilizzo di una borsa color pastello su un abbinamento monocromatico. In alternativa, perfetto un blazer color pastello anche abbinato a un paio di jeans e a una camicia bianca.

Ancora, mai sottovalutare gli accessori color pastello, dalle fasce per capelli alle borse e foulard. Sapranno rendere fashion e ricercato anche il look più semplice.

Per i blazer color pastello ci si potrà rivolgere a catene come Zara, che lo propone a circa 100 euro, ma anche Calliope, a circa 40 euro e Mango, a 40 euro, Zara, Mango, Stradivarius ma anche tanti altri marchi ci permetteranno di acquistare i pantaloni in queste tonalità.