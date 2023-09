Le nostre vite ormai sono sempre più agganciate ai social, nonché ai server che ci permettono di scambiarci immagini, parole ed emozione in tempo reale: ma se questi fossero anche degli ottimi strumenti per guadagnare soldi? Ecco come fare.

Viene da chiedersi se, ormai, saremmo capaci di vivere senza i sistemi di messaggistica istantanea. Chi può vantare una permanenza anagrafica ormai significativa, ricorderà certo l’attenzione posta verso gli SMS. Certo, all’inizio si pagavano, inoltre ce n’è voluto un po’ di tempo, prima di potervi allegare un’immagine. Sembra di rimembrare la preistoria, perché ora con le nostre piattaforme di messaggistica preferite si possono fare diverse cose. Vediamo allora come guadagnare dei soldi extra usando Telegram e Whatsapp. Si tratta, infatti, di applicazioni utilissime per raggiungere il maggior numero possibile di contatti, creare gruppi per distribuire dei coupon nel caso di vendita di beni o servizi. Oltre agli sconti esclusivi, non è da sottovalutare la diffusione, ad esempio, di contenuti persuasivi. Insomma, tutto ciò che ha a che vedere con la pubblicità e il marketing trova, in Whatsapp e Telegram, una vasta gamma di soluzioni possibili.

Come guadagnare dei soldi extra usando Telegram e Whatsapp

La prima cosa da fare, per incrementare le proprie possibilità di guadagno, è incrementare il nostro numero di contatti. Con Whatsapp la faccenda si fa un po’ più delicata, in quanto quasi mai le persone ti aggiungono spontaneamente. Anzi, su Whatsapp, di norma, si tende a includere coloro che si conoscono personalmente. A tal proposito, è bene aver già strutturato una propria nutrita rete di networking, entro la quale poter distribuire e scambiare il proprio numero di telefono senza sembrare inopportuno. Soprattutto, entro un target di persone che possibilmente siano già interessate al tipo di prodotto/servizio che si intende vendere. Telegram, in modo più automatico, offre allo stesso modo di generare una community, ovvero un gruppo di potenziali acquirenti.

Utilizzare questi social per generare profitto con i sistemi di affiliazione

Ciò che si può fare all’interno della propria community è una gamma di azioni molto vaste. Dalla mera divulgazione di materiale pubblicitario o informativo, all’organizzazione di veri e propri webinar che possano aumentare l’interesse intorno alla nostra attività. Inoltre, creandosi un programma di affiliazione ad oc, è possibile invitare i membri della community a consultare i link proposti. Questo è un ottimo modo per guadagnare piccole commissioni su ogni vendita.

Su Whatsapp e Telegram è possibile guadagnare vendendo pubblicità o post sponsorizzati

Utilizzando queste piattaforme per la messaggistica istantanea, è possibile non solo sponsorizzare a pagamento gli account Telegram di altri (ma anche quelli su Instagram o Youtube, per esempio). Se i brand e i prodotti di terzi sono coerenti con la community o la nicchia che hai fidelizzato, saranno lieti di compiere acquisti che possano rappresentare il target in cui si riconoscono. Per questo motivo, il consiglio che vale per tutto, resta lo stesso: curare i rapporti e la comunicazione con la comunità virtuale da noi creata, è la strada più sicura per ottenere grandi numeri. E di conseguenza, grandi soddisfazioni.

