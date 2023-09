Storie di investimenti sbagliati e risparmio tradito: ecco come non cascarci anche tu e preservare i tuoi soldi

Negli ultimi giorni in Italia è stata resa pubblica l’ennesima storia di risparmio tradito attraverso uno schema Ponzi. Eppure sempre altri continueranno a cascarci! Ogni avvenimento che gravita intorno a un’azione o un’obbligazione o altri investimenti presenta un rischio. Purtroppo non esistono formule magiche, ma fortunatamente ci sono consigli e accorgimenti da mettere in pratica, per evitare di perdere un sacco di quattrini nel mercato azionario o del Bitcoin o in altri tipi di investimenti dove si promettono rendimenti.

Sempre più spesso, a mezzo social, compaiono dei contenuti che vorrebbero persuadere gli utenti a investire in azioni o in Bitcoin. In particolare, le criptovalute, sembrano rappresentare un terreno abbastanza scivoloso per quanto riguarda la sicurezza informatica. Soprattutto, in merito allo scottante tema delle truffe online. Ecco quindi 2 storie di investimenti sbagliati e risparmio trafugato e qualche consiglio per compiere solo azioni sicure. Soprattutto, quando si tratta del nostro denaro, così faticosamente guadagnato.

Storie di investimenti sbagliati e risparmio tradito: truffe su Bitcoin e criptovalute

La prima storia di truffa vera e propria, nel campo degli investimenti su Bitcoin, è avvenuta proprio su Instagram. Protagonisti diversi ragazzi. Alcuni, fortunatamente, hanno mangiato la foglia prima che fosse troppo tardi. Ad altri, sono stati sottratti soldi e dati sensibili. Facendo capo a una società inesistente, il finto post invogliava a investire nelle criptovalute mostrando addirittura uno screenshot. Ovvero, la foto di un account BancoPosta con i presunti guadagni in bella mostra. La schermata, a sua volta, proveniva da un account risultato fasullo.

Truffe ull’acquisto di criptovalute: Instagram ma non solo

Attenzione perché questi sedicenti trading manager si sono appropriati delle password degli account di coloro che hanno tentato di investire il proprio denaro. Che è andato ovviamente perso. Un’altra storia che ha lasciato senza parole, lontana dai social, è quella in cui protagonista è una consulente finanziaria. Indagata, in quanto avrebbe indotto dei clienti ad acquistare NFT per conto terzi, per il reato di “raccolta abusiva di denaro”. La consulente, infatti, non aveva titolo ad incassare alcunché.

Attenzione a chi propone l’acquisto di azioni e obbligazioni per telefono

A imbrogliare una signora è stata una voce suadente, ma sicura di sé, che si fregiava di una grossa competenza nel proprio campo. Inoltre, la voce di donna si trincerava dietro un gergo altamente tecnico e una miriade di sigle incomprensibili, nel promettere a questa pensionata guadagni rapidi, sicuri ed elevatissimi grazie all’acquisto di dato pacchetto azionario. Quelli appena elencati, sono tutti campaneli d’allarme che dovrebbero mettervi in guardia. Soprattutto, se a ciò si aggiungono pressioni psicologiche per chiudere in fretta l’accordo o la promessa di bonus, nel caso si riuscisse a coinvolgere più persone. La signora, purtroppo, ci ha rimesso 20.000 euro.

Le regole per impostare i propri investimenti in maniera sicura

Affidarsi sempre e solo ad Enti accreditati;

pianificare a lungo termine, per chi vuole investire sul mercato azionario: i rendimenti si ottengono a 10/15/20 anni, non bisogna credere a chi promette tempi molto celeri;

per calmierare il rischio puntare sulle Borse mondiali, non sul singolo comparto;

evitare le obbligazioni societarie perché sono più rischiose, meglio puntare sui titoli di Stato;

investire in euro, per evitare le oscillazioni legate alle dinamiche delle altre valuta;

rispettare il proprio profilo di rischio e le proprie esigenze a prescindere del risk reward delle eventuali operazioni di investimento.

