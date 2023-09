Quanto costa l’abito da sposa di Francesca Ferragni? Il prezzo è pazzesco e lo vogliono tutte!

Un abito romantico e femminile al punto giusto. Per il suo giorno più bello, Francesca Ferragni ha scelto una creazione dell’Atelier Emé, Vediamo quanto ha speso la sorella di Chiara Ferragni per il suo abito da sposa.

Nello splendido scenario del Castello di Rivalta, in Emilia Romagna, Francesca, la sorella di Chiara Ferragni, ha sancito amore eterno al suo Riccardo Nicoletti, lo storico fidanzato con il quale è convolata a nozze pochi giorni fa, precisamente il 9 settembre scorso.

A rendere la sposa ancora più bella e radiosa ci ha pensato l’Atelier Emé che, per l’occasione, ha firmato tutti gli abiti della famiglia Ferragni. L’abito della sposa ha fatto subito scalpore grazie al suo stile elegante e raffinato. Anche il prezzo ha suscitato curiosità. Di seguito cercheremo di capire quali sono le ragioni di questo successo clamoroso. Dunque, vediamo come è fatto e quanto costa l’abito da sposa di Francesca Ferragni.

Bianco, in pizzo dal corpetto bustier fino alla gonna con un lungo strascico. Quest’ultimo poteva essere rimosso facilmente, così come i manicotti. Per il giorno delle nozze, la sposa ha scelto ben due creazioni: la prima principesca e più romantica per la cerimonia in chiesa, mentre la seconda più chic per il party serale. Per quanto riguarda il look delle sorelle, Valentina e Chiara, la scelta è ricaduta su due abiti sottoveste, sempre firmati dall’Atelier Emè, di color celeste. Così come la sposa, anche le due sorelle (che hanno ricoperto il ruolo di damigelle) hanno poi effettuato un cambio d’abito per la sera.

Ma quanto costa l’abito da sposa di Francesca Ferragni?

Francesca ha scelto il modello Matilde, un abito disegnato dall’Atelier proprio per la bella sposa 34 enne.

Il corpino di pizzo e lo scollo a cuore strutturato con stecche ha fasciato in maniera impeccabile il punto vita della sposa. Inoltre, la gonna in pizzo, sagomata e scivolata allo stesso tempo, ha accentuato le curve in modo sensuale ma molto sobrio ed elegante. Le applicazioni di tulle e la sopragonna lunga ben tre metri, interamente in pizzo rebrodè hanno reso l’abito davvero fiabesco. Cosa dire, poi, delle maniche lunghe, sempre in pizzo, che lasciavano le spalle scoperte? Un vero tocco di classe che non è passato inosservato dalle tante fan e sostenitori della famiglia Ferragni.

Ma quanto costa questo meraviglioso abito da sposa? Secondo il listino prezzi pubblicato sul sito ufficiale del marchio Atelier Emè il costo dell’abito indossato da Francesca Ferragni è di 4.500 euro. Un prezzo piuttosto ragionevole, considerando l’andamento attuale del mercato in questo settore.