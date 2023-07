4 idee per arredare una veranda piccola e trasformarla in una stanza funzionale conservando lo spazio

La veranda è un locale che merita le giuste attenzioni per acquistare originalità. Se vuoi valorizzarla e ricavarne un ambiente utile per diversi scopi, puoi seguire alcuni consigli intelligenti. Ecco qualche idea per scegliere l’arredamento, in base al risultato che si vuole ottenere.

Una veranda accogliente può fare la fortuna di chi la possiede. I modi in cui la si potrebbe sfruttare sono molti. Potrebbe diventare la zona ideale per prendersi una pausa dagli impegni quotidiani, o fare due chiacchiere con gli amici. E per perfezionarla potresti partire proprio dall’arredo. Mobili e oggetti da disporre dipendono soprattutto dalla funzione che vuoi acquisti il tuo spazio personale. In ogni caso, ti proponiamo alcuni spunti interessanti che renderanno il tuo locale più bello. Scopriamo, dunque, 4 idee per arredare una veranda piccola e chiusa donandole stile.

Cosa considerare prima di iniziare i lavori

Ci sono diversi fattori da valutare prima di procedere con le modifiche in veranda. Uno lo abbiamo già accennato e riguarda l’impiego della stessa. Oltre a questo, dovresti considerare l’ottimizzazione degli spazi, a maggior ragione se hai pochi metri quadri a disposizione.

Mantieni qualche corridoio per poter circolare senza intoppi e aumentare il comfort interno. Infine, lasciati andare ai gusti personali. Puoi decidere se restare in linea con lo stile dell’abitazione, o cambiarlo radicalmente. In ogni caso, creerai una zona che rispecchia perfettamente la tua personalità.

Ecco 4 idee per arredare una veranda piccola con creatività

Spesso e volentieri, la veranda si considera come un semplice angolo relax. A tal proposito, potresti pensare a un piccolo ed elegante salotto da giardino. Puoi prendere spunto da vari modelli in legno, alluminio o resina. Qualche sedia, un divanetto e un tavolino quadrato al centro ti garantiranno la comodità che cercavi. Completa la creazione imbottendo i sedili con dei cuscini e posizionando un comodo tappeto da esterno.

La soluzione numero due prevede di trasformare la veranda in uno spazio dedicato al verde. È un’idea carina per portare un po’ di natura in città. Scegli le piante e i fiori che ami, ma fai attenzione a posizionarli nei punti ideali per la crescita. Se adori gli ambienti più rustici, puoi sistemarli in vasi di terracotta. Al contrario, i contenitori di ceramica risaltano un look particolarmente moderno.

Ripostiglio e sala da pranzo

Per fare spazio in casa puoi servirti della veranda a mo’ di ripostiglio. Ciò non vuole dire che disporrai a caso gli oggetti, ma seguirai comunque un senso logico. Cerca di sistemare mensole, cassettiere e mobili vari in modo intelligente. Così da ricreare un ambiente ordinato in cui destreggiarsi con facilità.

Infine, se hai la fortuna di aver la veranda in collegamento con la cucina, te ne puoi servire per pranzare. Posiziona un tavolo e delle sedie che siano in sintonia con l’arredo circostante. Arricchisci il centrotavola con candele e qualche fiorellino. Rendi ancora più perfette le cene in compagnia disponendo applique e catene luminose che vivacizzino la serata.