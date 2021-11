Al giorno d’oggi, tenere i soldi fermi sul conto corrente è praticamente un lusso. Ad ottobre l’ISTAT ha stimato un tasso d’inflazione pari al 2,9%, davvero tanto. Lo dimostra il fatto che stanno aumentando tutti i prezzi, dal pane alla frutta, dalla pasta alla pizza e, dal 2022, anche le pensioni (la rivalutazione).

Se tutto aumenta, cosa succede ai soldi depositati su un conto infruttifero? Semplicemente perdono di valore, cioè è come se diminuissero con il passare del tempo. Per evitare tutto ciò, ecco come guadagnare 10.000 euro netti sul BTP Futura 2033 anziché tenere fermi i soldi sul conto corrente.

Il BTP Futura 2033

In sintesi, si tratta di un prodotto d’investimento garantito dallo Stato che riconosce degli interessi per tutta la sua durata di vita. Questo bond dura 12 anni, sarà possibile acquistarlo la settimana prossima e scadrà nel 2033.

Abbiamo già esposto i 7 vantaggi d’oro del BTP Futura 2033 a beneficio di chi ha soldi sul conto.

In particolare, questo bond offre tassi fissi e crescenti nel tempo (tipo ste-up). Cioè il Tesoro ha diviso i 12 anni di vita dello strumento in 3 finestre temporali, ognuna di 4 anni e con un proprio tasso d’interesse.

Nel dettaglio, è previsto lo 0,75% per i primi 4 anni, l’1,25% dal 5° al 9° anno, infine l’1,70% per gli ultimi 4. Facendo la media ponderata delle 3 cedole, ne deriva un tasso medio annuo pari all’1,233% lordo e l’1,079 netto.

Inoltre, lo Stato riconosce 2 extra rendimenti solo a chi lo acquista in emissione (la settimana prossima) e lo mantiene fino alle due date stabilite. Ossia il 2029 per l’anticipo del primo premio fedeltà, e fino al 2033 per ricevere il saldo del 1° premio più il 100% del 2° premio fedeltà.

Ad ogni modo abbiamo già illustrato tutti i meccanismi di calcolo e funzionamento di questo doppio extra rendimento.

Come guadagnare 10.000 euro netti sul BTP Futura 2033 anziché tenere fermi i soldi sul conto corrente?

Veniamo ora al nostro quesito di partenza, ossia come guadagnare una certa cifra con il BTP Futura 2033.

Applicheremo la formula (matematica) inversa dell’interesse semplice. Essa ci dirà con esattezza quale capitale di partenza ci garantirà un certo risultato finale, cioè gli ipotetici 10mila euro di guadagno.

Conosciamo già quasi tutti gli ingredienti, ossia la durata dell’investimento, il tasso d’interesse medio e risultato da conseguire. L’unico dubbio è legato all’entità effettiva del doppio premio fedeltà, che si saprà con certezza solo nel 2033.

Tuttavia, sappiamo che il BTP Futura 2033 renderà a scadenza (cedola + 2 premi fedeltà) tra l’1,4% e l’1,73% lordo annuo (1,225% e 1,513% netti).

Restiamo molto prudenti e ipotizziamo un rendimento medio a scadenza dell’1,5% lordo, quindi 1,31% netti. Se così fosse, servirebbero circa 63.610 euro di partenza per guadagnare 10.000 euro netti (ritenuta fiscale del 12,50%) in 12 anni con questo neo bond.

Approfondimento

Come guadagnare 1.000 euro su questo ghiotto BTP con tasso d’interesse al 6,50%?