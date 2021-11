Il mercato delle auto e delle moto d’epoca ha da sempre affascinato tantissimi appassionati e collezionisti. Se, però, per alcuni si tratta di un semplice hobby, per altri è una vera e propria fonte di reddito.

Certo, non si tratta d’investimenti alla portata di tutti, per via degli enormi capitali e delle competenze che bisogna investire in questo campo. Tuttavia, c’è chi potrebbe possedere delle auto d’epoca in garage senza neanche saperlo e chi le ha rottamate perdendo un sacco di soldi.

Infatti, chi ha rottamato queste vecchie automobili adesso si sta mangiando le mani perché valgono una marea di soldi

La prima automobile che vedremo in questo articolo è l’Alfa Romeo GTV (1993-2004). Questo capolavoro di design affascina da sempre qualsiasi automobilista, sia all’epoca che oggi.

Disponibile con motore a benzina, che a 4 o 6 cilindri, questo modello è davvero molto richiesto attualmente. In particolare, il modello equipaggiato con il 6 cilindri Busso, se tenuto in ottime condizioni può valere anche 30.000 euro.

Un’altra auto, con un marchio italiano, che ora vale davvero una fortuna, è la Fiat 500 prodotta dal 1957 al 1975. Questa super utilitaria che all’epoca riscosse tantissimo successo, negli ultimi anni è sempre più richiesta da appassionati e collezionisti.

Fino a pochi anni fa, questo modello in condizioni decenti veniva venduto anche a 6.000 euro.

Oggi, il valore è decisamente aumentato, attestandosi a circa 8.000 euro. I modelli tenuti maniacalmente ed in condizioni splendide, potrebbero essere rivenduti ad un prezzo che va da 11.000 a 20.000 euro.

Un altro marchio di automobili apprezzatissimo dagli italiani è sicuramente il Mercedes.

I modelli di Mercedes Benz. E300, E320 ed E420 prodotti dal 1992 al 1996, attualmente hanno davvero buon mercato. Soprattutto gli esemplari W124 a benzina, mantenuti con cura, possono valere intorno ai 20.000 euro. Il valore potrebbe scendere di qualche migliaia di euro, per i modelli diesel, o maltenuti.

Ma non è finita qui perché la lista continua con altri modelli apprezzatissimi

In casa Toyota, invece, un modello che sta attraversando un’ottima rivalutazione da parte dei collezionisti è la Land Cruiser. Le due versioni J80 e J100 si sono imposte fin da subito come i migliori SUV in circolazione, sia per stile, che per sicurezza e praticità.

Attualmente, anche i modelli più vissuti possono raggiungere un incredibile valore, che si aggira intorno ai 30.000 o 40.000 euro.

Infine, concludiamo la nostra lista con la bellissima Renault 5 Alpine Turbo. Con un motore da 120 cavalli e 1.400 di cilindrata, questo modello attualmente vale intorno ai 20.000 euro. Il prezzo, però, è giustificato se l’automobile è in perfette condizioni e, soprattutto, se è originale. Infatti, potrebbe non valere molto se dovesse contenere modifiche, o dovesse presentare evidenti difetti.

Quindi, chi ha rottamato queste vecchie automobili adesso si sta mangiando le mani perché valgono una marea di soldi.