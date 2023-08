Come garantirsi adesso e per lungo tempo i rendimenti più alti degli ultimi 10 anni

Dopo l’ultimo aumento dei tassi di interesse da parte di FED e BCE, adesso è il momento di privilegiare alcuni specifici titoli di Stato. Ecco perché alcuni BOT e i BTP potrebbero garantire rendimenti elevatissimi per i prossimi anni.

Le banche centrali di USA e UE a luglio hanno aumentato per l’ennesima volta il livello dei tassi di interesse. Gli aumenti sono iniziati nel lontano 2022, ma il recente aumento del costo del denaro potrebbe riservare una sorpresa: potrebbe essere l’ultimo della serie. Se così fosse, questo scenario potrebbe rappresentare una grandissima opportunità per un risparmiatore attento.

Perché il possibile termine del rialzo dei tassi è una opportunità

Dopo una lunga serie di rialzi del costo del denaro, finalmente la corsa potrebbe essere finita. La lotta delle banche centrali contro l’inflazione finalmente potrebbe vedere la luce in fondo al tunnel. Con la prospettiva di una fine all’aumento dei tassi, si prevede che i rendimenti rimarranno stabili nei prossimi mesi.

Ma questi potrebbero iniziare a calare se il mercato immaginerà una diminuzione dei tassi nel 2024. Questo momento di transizione rappresenta un’opportunità unica per gli investitori attenti.

BOT a 12 mesi: rendimenti ai massimi del decennio ancora per un anno

Se stai cercando una soluzione a breve termine per investire il tuo denaro, i BOT a 12 mesi sono la scelta giusta. Con la fine dell’aumento dei tassi di interesse, i BOT a 12 mesi diventano particolarmente convenienti, garantendo per un anno tassi elevati e sicuri.

Infatti, questi titoli di Stato offrono i rendimenti più elevati degli ultimi 10 anni. Chi acquista adesso un BOT a 12 mesi si garantisce il rendimento attuale per un anno. Sono strumenti ideali per chi ha un orizzonte di brevissimo periodo.

Come garantirsi adesso e per lungo tempo rendimenti elevati con i BTP

Invece per chi ha un orizzonte di più lungo periodo, i BTP posso essere una valida soluzione. Per chi può impegnare il risparmio nel medio o lungo termine, adesso questi titoli di Stato a tasso fisso offrono un’opportunità imperdibile. Infatti, oggi l’investimento in un BTP garantisce di mantenere i rendimenti attuali per tutta la durata dell’obbligazione.

Per esempio, l’investimento adesso nel BTP con scadenza a febbraio 2033 (Isin: IT0003256820) garantirà a scadenza un rendimento medio lordo annuo del 4% lordo. Rendimento che per questa scadenza non si vedeva da oltre un decennio.

Come partecipare alla festa dei rendimenti?

Abbiamo scoperto come garantirsi adesso e per lungo tempo dei rendimenti elevati. Adesso più che mai è il momento di investire sui BOT a 12 mesi e sui BTP a tasso fisso. Si tratta di un’occasione unica per garantirsi rendimenti elevati per anni, sfruttando i massimi storici raggiunti dai titoli di Stato.

Ma dove acquistare questi titoli di Stato? Un risparmiatore può acquistare BOT e BTP direttamente sul mercato secondario tramite una banca o un intermediario finanziario. L’investimento minimo parte da 1.000 euro nominali.