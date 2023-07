Investire 10.000 euro sul BTP Valore o sul Buono postale Risparmio semplice: ecco quanto si guadagna adesso

L’inflazione al 7% erode il potere di acquisto dei risparmiatori. Tra le soluzioni sicure ed efficienti ci sono il BTP Valore e il Buono postale Risparmio Semplice. Vediamo le caratteristiche e i rendimenti di questi due strumenti.

L’inflazione in Italia ha raggiunto il 7% su base annua, livello che non si vedeva da qualche decennio. Questo significa che lasciare i soldi sul conto corrente provoca una perdita del potere di acquisto della stessa misura. Per evitare questo scenario, i risparmiatori devono cercare delle alternative che offrano almeno un rendimento il più possibil vicino all’inflazione. Tra le opzioni disponibili, due si distinguono per la loro sicurezza ed efficienza: il BTP Valore e il Buono postale Risparmio Semplice. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche e i vantaggi di questi due strumenti.

Quanto si guadagna ad investire 10.000 euro sul BTP Valore?

Il BTP Valore è un Buono del Tesoro Poliennale appena emesso dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e pensato proprio per gli investitori retail, cioè i piccoli risparmiatori. Ha una scadenza di 4 anni e garantisce dei tassi annui pagati semestralmente secondo una progressione crescente: 3,25% per i primi due anni e 4% per i secondi due anni.

Tra le qualità di questo titolo c’è la sicurezza. Infatti è un titolo di Stato emesso dal Governo italiano, quindi ha un rischio di emittente basso, anche se comunque un minimo rischio è presente. Anche il rendimento a scadenza è interessante. Al momento della stesura dell’articolo il rendimento era del 3,1% netto a scadenza. Investendo 10.000 euro al momento del rimborso si otterrebbero circa 1.270 euro al netto delle imposte.

L’alternativa del Buono postale Risparmio Semplice

Il Buono postale Risparmio Semplice è distribuito da Poste italiane ma è emesso da Cassa Depositi e Prestiti (CDP), l’istituzione finanziaria controllata dallo Stato italiano. Ha una durata di 4 anni e offre un tasso fisso annuo lordo dell’1,5%. Tuttavia questo rendimento può crescere fino al 2,5% a determinate condizioni.

Investire 10.000 euro sul Buono postale quanto rende? Per calcolare quanto si potrebbe guadagnare investendo 10.000 euro, ipotizziamo il rendimento maggiore, del 2,5%. In questo caso a scadenza il capitale restituito sarà di 10.908 euro netti. Quindi il guadagno sarebbe di 908 euro al netto delle imposte del 12,5%, per altro identiche a quelle applicate al BTP

Possiamo dire che il BTP Valore è migliore del Buono postale Risparmio Semplice?

Questi dati mettono in evidenza che il BTP ha un rendimento a scadenza maggiore del Buono postale. Ma questo dato non è sufficiente per dire che il BTP è migliore del Buono postale. Entrambi gli strumenti hanno delle peculiarità che possono essere la soluzione per una variegata gamma di esigenze. Il rendimento non è e non può essere l’unico parametro di valutazione.

Lettura consigliata

Ecco i titoli che hanno realizzato delle performance stellari e che nel 2023 hanno rendimenti di quasi l’80%