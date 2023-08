Le migliori e le peggiori azioni del settore bancario di Piazza Affari

Una seduta che ha visto ancora una volta Piazza Affari essere tra le migliori borse a livello mondiale, le migliori e le peggiori azioni del settore bancario sono state Unicredit e Banca Generali, rispettivamente. Va detto, però, le prospettive per le migliori e le peggiori azioni del settore bancario presentano un evidente paradosso. La migliore azione di giornata, infatti, ha più probabilità di invertire al ribasso della peggiore. Di questo, però, ci occuperemo nelle prossime sezioni.

Per la migliore Blue Chip da inizio anno aumenta la probabilità di inversione ribassista: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Unicredit (MIL:UCG) ha chiuso la seduta del 31 luglio in rialzo del 2,52% rispetto alla seduta precedente, a quota 23,00 €.

Da inizio anno questo titolo azionario è di gran lunga il migliore tra quelli a maggiore capitalizzazione con un rialzo di oltre il 70% da inizio anno. La sua corsa al rialzo, però, potrebbe essere arrivata al capolinea. Come si vede da grafico, infatti, le quotazioni hanno raggiunto la massima estensione rialzista in area 23 € e, quindi, potrebbero invertire al ribasso molto rapidamente. In questo scenario il ritracciamento potrebbe spingersi fino in area 21,328 €.

Questo livello è molto importante in quanto la sua tenuta potrebbe favorire una nuova ripartenza al rialzo. In caso contrario, le quotazioni potrebbero accelerare al ribasso.

Pausa di riflessione per Banca Generali, ma le prospettive di medio termine sono molto buone: Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 31 luglio a quota 34,08 €, in ribasso dell’1,33% rispetto alla seduta precedente.

Dopo 16 sedute consecutive con chiusura maggiore dell’apertura, abbiamo registrato una seduta ribassista. Tuttavia, la tendenza rialzista in corso scattata con la rottura della resistenza in area 33,86 € non è stata messe in discussione e le quotazioni potrebbero salire secondo lo scenario mostrato in figura. LE prospettive per il peggiore bancario di giornata, quindi, sono molto buone.

I ribassisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 33,86 €.

