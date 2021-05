Ecco tutte le indicazioni per poter usufruire del bonus Tv di 100 euro per rottamare il vecchio televisore e acquistarne uno di nuova generazione

Il Decreto attuativo per il bonus Tv sta per essere emanato. Il Governo ha messo a disposizione risorse per 100 milioni di euro. La grande novità è che sarà possibile ottenerlo senza limiti ISEE. Tuttavia, esso può essere chiesto una sola volta per nucleo familiare. Quindi, con il bonus TV potremo ottenere 100 euro per rottamare il vecchio televisore ed acquistarne uno di nuova generazione.

Qui, tutte le indicazioni per ottenerlo! La volontà di fondo di questo incentivo è quello di favorire l’acquisto di televisori di nuova generazione. Ebbene, il bonus è partito già il 18 dicembre 2019 e durerà fino al 31 dicembre 2022. Tuttavia, mentre prima l’incentivo ammontava a soli 50 euro, oggi è elevato a 100 euro.

Come rottamare con il nuovo bonus Tv

Il nuovo bonus si potrà usare per lo smaltimento degli apparecchi non più in linea con i nuovi standard della televisione digitale terrestre. Questi ultimi verranno introdotti a partire da fine di giugno 2022.

Sicché, la fase transitoria inizierà dal primo settembre 2021, quando i televisori non in grado di decodificare i canali in alta definizione andranno sostituiti. In alternativa, si dovrà optare per un decoder di nuova generazione.

Come rottamare con il vecchio bonus Tv

Per passare al nuovo digitale terrestre il Ministero dello Sviluppo Economico ha tenuto in vita il vecchio bonus Tv, introducendone uno nuovo. Il primo, consente di ottenere fino a 50 euro per l’acquisto di un nuovo televisore. Inoltre, richiede un ISEE che non superi i 20.000 euro per nucleo familiare.

Il nuovo incentivo, invece, consente di arrivare fino 100 euro e serve per rottamare il vecchio apparecchio. Inoltre, non prevede alcun requisito ISEE. Di conseguenza, può essere richiesto da chiunque, senza alcun limite di reddito! Lo stesso consente di rottamare televisori acquistati o posseduti prima del 16 dicembre 2018.

Anche in questo caso, il bonus varrà come sconto presso i rivenditori che aderiranno all’iniziativa. Bisogna, dunque, affrettarsi perché le risorse non sono illimitate. Con il bonus Tv potremo ottenere 100 euro per rottamare il vecchio televisore e acquistarne uno di nuova generazione.

