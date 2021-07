Durante la giornata siamo sempre occupati a far qualcosa. Lavoro, figli, faccende domestiche, impegni di vario tipo. Non ci fermiamo mai. Tuttavia, con una vita così piena zeppa di cose da fare, riusciamo sempre a trovare del tempo da perdere. Sembra incredibile, ma è così. Perdiamo tempo con pensieri e paure che non esistono, inseguendo persone che dovremmo lasciar perdere. Perdiamo tempo innervosendoci o scontrandoci con chi, alla fine, non capirà mai o per questioni di principio.

Per vivere una vita serena c’è però bisogno di lasciar andare tutto questo, abbandonare vecchi schemi e abitudini. In questo articolo vediamo come smettere di buttare via il proprio tempo per iniziare a vivere serenamente e produttivamente.

Tutte le cose che abbiamo citato sopra ci fanno perdere un sacco di tempo e ci fanno stare male. Ce ne sono anche delle altre però, come ad esempio rimanere risucchiati dai social networks o aspettare che gli altri agiscano e non agire mai per primi/e. Quest’ultima, è un’abitudine di molti/e. Non siamo sicuri di quello che vogliamo o non abbiamo il coraggio di inseguire i nostri sogni e aspettiamo. L’attesa passiva, però, non sblocca le situazioni, anzi, le lascia bloccate lì dove sono, senza cambiarle mai.

Come smettere di buttare via il proprio tempo e iniziare a vivere produttivamente

Detto questo, iniziamo ad abbandonare i vecchi schemi di pensiero e comportamento. Non è una cosa veloce e ci vuole del tempo, ma è giusto provarci, se si vuole cambiare. Tutto quello che c’è da fare è passare in rassegna tutte le cose e persone che ci fanno perdere tempo nella nostra vita. In poche parole, tutto il superfluo. E se ci fa anche stare male, tanto meglio eliminarlo il prima possibile. Una volta che abbiamo fatto questo, è il momento di provare a cambiare, quindi a non ripetere più le azioni che facevamo in passato. Piano piano, vedremo che anche il nostro istinto a tornare come prima diminuirà e riusciremo a lasciare andare i vecchi noi stessi. In questo modo, non perderemo più tempo prezioso e potremmo vivere in maniera davvero produttiva.

Approfondimento

Ecco altri trucchi per ottimizzare il nostro tempo.