Come fare uno scrub per il corpo con le castagne. Ma non solo

Ora spiegheremo come fare uno scrub per il corpo con le castagne ma daremo anche altri piccoli e semplici consigli.

Le castagne sono dei frutti autunnali, molto buoni, nutrienti versatili, ottime per preparare delle deliziose ricette. Ricche di proprietà che si possono utilizzare non solo mangiandole, ma anche per realizzare maschere e altri rimedi di bellezza.

Le castagne contengono molti elementi nutritivi, come l’acido folico, il calcio , il cloro, la vitamina C, il potassio, lo zolfo, il potassio, il magnesio, il ferro, il cloro e antiossidanti che contrastano i radicali liberi.

Questi frutti rappresentano un grande rimedio anti-age, regolano la produzione di sebo, rigenerano i tessuti e apportano all’organismo l’idratazione giusta.

Per questi motivi con le castagne si possono realizzare delle maschere per il viso, corpo e capelli fai- da- te.

Ecco come fare uno scrub per il corpo con le castagne

Con le castagne si può ottenere una pelle levigata, morbida e uniforme.

Procedimento

Versare in un contenitore 20 gocce di olio di mandorle dolci, oppure 5 cucchiaini di olio di oliva.

Aggiungere due cucchiai di farina di castagne e mischiare.

Distribuire il composto sulla pelle, frizionando leggermente e effettuando dei massaggi circolari. Procedere con il risciacquo della pelle.

Maschera viso alle castagne

Procedere alla bollitura di quattro castagne. Una volta cotte, sbucciarle.

In un contenitore versare del succo di mezzo limone e le castagne schiacciate. Mischiare i due ingredienti, fino ad amalgamarli.

Stenderli sul viso e farli agire per una decina di minuti.

Questa maschera avrà effetto astringente.

Impacco per i capelli

Fare bollire 5 castagne , sbucciarle e metterle in un recipiente con un cucchiaio di miele e due di olio di semi di lino.

Amalgamare gli ingredienti e spalmarli, sia sul cuoio capelluto che su tutti i capelli.

Questo impacco sarà astringente per la regolamentazione del sebo del cuoio capelluto e renderà i capelli lucidi e forti.

Maschera alle castagne per le mani

Questa maschera va fatta la sera.

Ingredienti

20 castagne lessate;

succo di un limone;

2 cucchiai di miele di acacia.

Frullare gli ingredienti e stendere sulle mani.

Lasciare agire per una trentina di minuti.

Risciacquare con acqua tiepida.