La voglia di mangiare qualcosa di dolce può venirci quando meno ce lo aspettiamo e non ci lascerà in pace fino a quando non l’avremo soddisfatta. Le papille gustative diventano a cuoricino con una barretta di cioccolato, un pasticcino mignon o un cioccolatino. Invece, se avessimo voglia di mettere le mani in pasta, una meravigliosa torta, appena sfornata, morbida come una nuvola, potrebbe essere la scelta giusta. Non sempre, però, abbiamo il tempo per fare la nostra preferita e aspettare la cottura in forno che solitamente impiega almeno 40 minuti. Per non parlare di tutte le stoviglie che sporchiamo, da lavare e sistemare perché, si sa, dopo il piacere viene il dovere.

In realtà, potremmo sentirci costretti ad accantonare l’idea della torta anche per via delle sue dosi, sempre un po’ eccessive e difficili da smaltire. Averla sott’occhio per giorni, quando cerchiamo di fare un minimo di dieta, non è sicuramente l’ideale. Tuttavia, per soddisfare un raptus di dolcezza, velocemente e senza rinunciare a quella tortina che tanto desideriamo, in questo articolo potremmo trovare la ricetta perfetta.

Come fare una torta in tazza sofficissima senza lievito, latte e uova, da cuocere al microonde in 2 minuti

La protagonista dei nostri peccati di gola sarà la torta in tazza. Si tratta di un dolce che si prepara mescolando direttamente tutti gli ingredienti in una tazza capiente che farà anche da teglia. La bellezza è che non solo la preparazione è rapidissima, ma possiamo cuocerla al microonde in circa 2 minuti. Poi, la mangeremo direttamente dalla nostra tazza, come se fosse un muffin gigante, in versione monoporzione, senza sprechi e senza avanzi. In più, questa variante abolisce uova, burro, latte e lievito, ma ci farà mettere da parte anche la bilancia per pesare.

Ingredienti

1 cucchiaio abbondante di crema alle nocciole;

1 cucchiaio abbondante di olio di semi;

6 cucchiai rasi di farina 00;

un vasetto di yogurt bianco/vaniglia da 125 grammi;

1 cucchiaio d’acqua;

mezzo cucchiaino di bicarbonato;

zucchero a velo q.b.

Procedimento

Versiamo all’interno di una grossa tazza la crema alle nocciole, l’acqua e l’olio e mescoliamo per far amalgamare e sciogliere gli ingredienti. Aggiungiamo il bicarbonato e mescoliamo per almeno 1 minuto e dopo versiamo anche lo yogurt. Come ultimo passaggio incorporiamo la farina, 2 cucchiai per volta, e continuiamo a mescolare creando un impasto perfettamente liscio e senza grumi. Poi, “inforniamo” nel microonde, impostandolo a 800 watt, per 2 minuti.

Allo scadere del tempo controlliamo la cottura e se la superficie dovesse risultare umida dovremmo proseguirla per altri 30-40 secondi. Infine, possiamo spolverizzare la piccola cupoletta “cioccolattosa” con un po’ di delizioso zucchero a velo.

Quindi, ecco come fare una torta in tazza sofficissima e ghiotta con pochi e semplici ingredienti.

