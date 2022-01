Molti ne soffrono, ma, spesso, per pudore, preferiscono non dirlo. Quelle che sono le malattie o i fastidi legati al nostro sedere non sono sempre facili da comunicare all’esterno. A volte ci si vergogna davvero di nulla, come se un determinato problema fosse meno importante di un altro. Eppure, ci sono fastidi davvero comuni e dolorosi di cui non c’è assolutamente da vergognarsi.

Uno dei principali è quello delle emorroidi. Un problema che riguarda una grandissima fetta di popolazione. Sembra incredibile, ma è proprio così. Non ce ne accorgiamo, perché magari conosciamo pochissime persone che soffrono di questo problema e lo comunicano, ma nella realtà sono davvero molte di più. Abbiamo già visto in passato con quali cibi cercare di prevenirle. In particolare, è possibile prevenire le emorroidi o contrastare il dolore in loro presenza seguendo questi scrupolosi consigli alimentari.

Come fare per sgonfiare le emorroidi con un semplice rimedio naturale che darà sollievo immediato

Oggi vediamo come andare a curarle in maniera immediata. Ricordandoci sempre che se il problema dovesse essere persistente, bisogna assolutamente rivolgersi a un medico. Quello che proponiamo è un rimedio naturale, ma che potrebbe non essere sufficiente senza poi un’adeguata terapia.

Semplice, anche efficace per lenire il dolore. Stiamo parlando dell’acqua tiepida. Sì, perché la temperatura dell’acqua può incidere molto sul dolore. Infatti, molti pensano che la soluzione più efficace sia la fredda. Immergere il sedere in una bacinella o nel bidet riempito con acqua di questo tipo potrebbe rappresentare un rimedio rapido solo all’apparenza. Infatti, l’effetto vasocostrittore potrebbe inizialmente giovare, ma poi essere addirittura controproducente, perché provocherebbe un aumento della pressione sulle emorroidi con conseguente crescita del dolore. Se ne consiglia l’uso solo nel caso in cui il dolore fosse davvero incipiente e insopportabile per lenirlo in maniera immediata.

Acqua calda o tiepida

Dalla vasocostrizione della fredda, alla vasodilatazione della calda, il passo può essere davvero breve. Di conseguenza la soluzione migliore, seppur ripetiamo temporanea, è quella dell’acqua tiepida. Essa diminuirebbe la pressione sulle emorroidi, consentendo una migliore circolazione del flusso sanguigno. Se poi vogliamo, possiamo aggiungere delle gocce di oli essenziali per rendere ancora più efficace il trattamento. Per esempio, utilizzando l’olio di calendula, ottimo per le sue proprietà antinfiammatorie e ammorbidenti.

Ecco come fare per sgonfiare le emorroidi con un semplice rimedio naturale che darà sollievo immediato, con l’acqua tiepida. Dunque, potremo agire subito. Se poi il dolore dovesse persistere, è opportuno chiamare il proprio medico curante per avere una diagnosi certa per porre rimedio al doloroso fastidio.