Una donna affascinante e ben vestita è in grado di distinguersi in qualunque occasione. Per vestire bene non serve, necessariamente, spendere tantissimo denaro. Talvolta, basta vestire l’outfit giusto, adatto all’occasione e, persino, confortevole.

Un fattore che molte trascurano davvero spesso è, però, l’importanza di stoffe e tessuti. Non sono solo colori e fantasie a regalarci un look impeccabile. Quindi, ecco come essere attraenti e alla moda grazie a quest’irresistibile tessuto con cui stare calde a ogni età. Basterà scegliere cappotti, borse o cappelli rivestiti da questo materiale chic, per essere affascinanti tanto a 20 che a 50 anni o più.

Perché basta davvero poco per sembrare belle agli occhi di chiunque

Restano ancora abbastanza giorni al termine dell’inverno per indossare il tessuto “peluche” in tutti questi modi originalissimi. Il peluche è, infatti, una stoffa particolarmente calda e confortevole, ma che diventa elemento indispensabile della moda proprio quest’anno.

Un modo originale per sfoggiarlo è scegliendo un bellissimo tubino a vita alta e color castagna, proprio in peluche. Sopra basterà abbinare un dolcevita color ecrù e indossare una décolleté scamosciata o uno stivaletto in pelle.

Un’ottima soluzione è anche il bomber in peluche color sabbia, con bottoni oro e collo semi alto.

Le vere vittime della moda possono optare anche per la giacca corta effetto peluche come, ad esempio, quella proposta da NaraCamicie al prezzo di 98 euro.

Ed ecco come essere attraenti e alla moda grazie a quest’irresistibile tessuto con cui stare calde a ogni età

È foderato di peluche anche questo soprabito double face che è tra i 7 must dell’inverno da non perdersi.

Ma l’effetto peluche non risparmia neppure le calzature. Sono estremamente di moda gli scarponcini di pelle con inserti effetto pelliccia. La suola è a carrarmato e perfetta per le giornate di pioggia intensa.

Le proposte in fatto di accessori sono tutte incredibili. La mini-bag in pelliccia con tracolla a catena è il modello che ogni donna deve assolutamente avere, anche in tinte sgargianti come il rosa shocking.

Chi ha bisogno di maggiore spazio e capienza può pensare alla shoppers in pelliccia con tracolla regolabile come quella di Rebelle, venduta a 119 euro.

E, in ultimo, il cappello da aviatore che già era un must degli scorsi mesi e lo diventa ancor più in versione pelliccia.

