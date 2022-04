Può capitare di trascurare l’efficienza dei nostri pneumatici.

Tuttavia le gomme delle auto sono fondamentali per la buona tenuta di strada. Se non si ha tempo per chiedere consiglio al gommista, è possibile fare una prima analisi in autonomia.

È sufficiente iniziare osservando le scritte riportate sul lato della gomma.

Dopo aver parcheggiato in un punto pianeggiante e bloccato l’auto con il freno a mano, consigliamo di girare lo sterzo in modo da avere una buona visuale sugli pneumatici.

Il controllo deve avvenire sul battistrada. Allora occorre mettersi alla ricerca dell’indicatore di usura che i produttori collocano all’interno delle scanalature delle gomme.

Come controllare gratis l’usura delle gomme per viaggiare in sicurezza evitando multe e decurtazione punti sulla patente

L’indicatore di usura è un tassello alto 1,6 millimetri. È possibile individuarlo con l’aiuto di una sigla presente sul lato della gomma: TWI. Questo acronimo significa Tread Wear Indicator, cioè indicatore di usura del battistrada. In corrispondenza di questa sigla, oppure alcune volte di un piccolo logo della marca dello pneumatico, potremo individuare il tassello.

Se il battistrada è radente il tassello occorrerà cambiare le gomme per non incorrere in sanzioni che vedremo meglio in seguito.

Un altro sistema per verificare se sostituire gli pneumatici è quello di misurare la profondità del solco del battistrada.

Per fare questo occorre essere in possesso di uno strumento che costa pochi euro oppure adottare un metodo casalingo ma ugualmente efficace.

Ecco come verificare l’efficienza del battistrada gratuitamente

Se si possiede un calibro di profondità o profondimetro sarà sufficiente apporlo nella scanalatura della gomma e misurarne la profondità.

Per risparmiare tempo e denaro diremo ora come controllare gratis l’usura delle gomme.

Nel caso si sia sprovvisti di profondimetro ci si potrà ingegnare con un metodo casalingo: quello della moneta.

Per gli pneumatici estivi occorrerà utilizzare una moneta da 1 euro. Se le stelle sul bordo della moneta sono visibili si dovrebbe provvedere alla sostituzione della gomma. Per le gomme invernali si utilizzerà la moneta da 2 euro. Se dovesse sporgere il bordo argentato vorrà dire che è ora di recarsi dal gommista di fiducia.

Il Codice della Strada impone che la profondità del battistrada non sia inferiore a 1,6 millimetri. C’è però da dire che già quando tale profondità si attesta attorno ai 3 millimetri l’efficienza della gomma inizia ad essere ridotta. Lo pneumatico infatti perde grip, ossia capacità di aderenza all’asfalto, esponendoci al rischio di slittamento o perdita di controllo del veicolo.

Per risparmiare l’usura del battistrada e far durare gli pneumatici più a lungo potrebbe essere sufficiente controllare la pressione degli stessi. Valori troppo bassi possono causare il consumo disomogeneo della parte esterna dei copertoni. Valori troppo alti portano la gomma ad avere una forma più ovoidale e dunque al consumo maggiore della parte centrale del copertone.

Le sanzioni previste in caso di battistrada eccessivamente usurato partono dai 78 euro. Vi sarà anche la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida qualora lo stato delle gomme possa costituire un pericolo per la circolazione.

Considerando che gli pneumatici possono usurarsi in maniera diversa, è opportuno ricordare che è vietato montare gomme diverse tra loro sullo stesso asse. Gli pneumatici devono avere parametri di fabbricazione identici, stessa dimensione, struttura, indice di carico e sezione trasversale. Adottare copertoni con caratteristiche differenti renderebbe pericolosa la guida.

