Samuel Johnson poeta inglese del ‘700 scrisse: “Chi invidia gli altri riconosce la loro superiorità”. Tema decisamente scottante quello dell’invidia, che scatta ancora di più quando vediamo certe scene e certe situazioni. Calciatori dagli stipendi che assomigliano a delle manovre finanziarie, o milionari del gas e del petrolio che potrebbero da soli aggiustare l’economia di un Paese. Un detto popolare dice anche che “l’invidia è una brutta bestia”, e, forse scherzosamente non teneva conto delle piscine. Quanti di noi, infatti, quando arriva il caldo, invidiano i più fortunati che hanno la piscina nel giardino.

Per non parlare magari del sogno proibito del castello con la piscina. Non solo quella olimpionica, costosa e impegnativa, ma magari anche quella fuori terra, più economica e perfetta per immergersi e combattere i raggi del sole. Proprio parlando di piscine alla portata di tutti, andiamo a vedere quali sono le piscine fuori terra più consigliate dagli utenti.

Perché rappresenta una scelta per tutti i budget

Se abbiamo un giardino e magari dei bambini, la piscina fuori terra, anche nella sua struttura più semplice, è decisamente più economica e semplice da installare. Non ci sono lavori di scavo, di installazione, ma semplicemente un montaggio fai da te. Dalla versione tradizionale, a quella più costosa e più chic, dotata di struttura in legno. Facilmente smontabile al termine della stagione, oppure, semplicemente da svuotare dall’acqua e coprire con gli appositi teli. Un piccolo lusso anche per chi non può permettersi cifre incredibili.

Sono le piscine fuori terra più consigliate dal web e dai clienti che le hanno acquistate queste oasi di relax e freschezza per combattere il caldo dell’estate

Sono sostanzialmente 3 le marche che i clienti indicano come le migliori nel rapporto qualità prezzo:

Bestway;

Gre;

Intex.

Per non fare comunque torto a nessuno, le abbiamo rigorosamente indicate in ordine alfabetico. Sostanzialmente le caratteristiche principali per cui sono state elette le migliori in commercio sono:

ottimo rapporto qualità prezzo;

budget low cost per tutte le esigenze;

diversi modelli a scelta;

possibilità di acquistare modelli di varie forme e dimensioni;

semplicità di montaggio e manutenzione.

Queste piscine sono acquistabili negli ipermercati, sul web e nei negozi e negli empori dei principali centri commerciali.

