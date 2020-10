La temuta seconda ondata pandemica tanto evocata nei mesi scorsi sta flagellando l’Italia. Dopo molti mesi, si riparla di lockdown, coprifuoco e misure restrittive della libertà personale per cercare di fermare il contagio del virus.

Ritorna più attuale che mai la paura di contagio e la ricerca di informazioni come proteggersi durante le attività giornaliere necessarie. In questo articolo scopriremo come fare la spesa in sicurezza evitando di essere contagiati dal Covid-19.

Anche se ci chiudiamo in casa e riduciamo drasticamente le frequentazioni, resta sempre la necessità di fare la spesa. Naturalmente bisogna evitare di andare al supermercato tutti i giorni. Quelle volte in cui siamo costretti a farlo è fondamentale conoscere le regole per salvaguardare il più possibile la nostra salute e quella dei nostri vicini.

Come fare la spesa in sicurezza evitando di essere contagiati dal Covid-19

Oltre che a indossare la mascherina in maniera corretta, ricordando di coprire anche il naso, ecco un piccolo promemoria delle cose da fare:

a) Preparare la lista della spesa, riducendo al minimo la permanenza al supermercato.

b) Andare negli orari meno frequentati, come mattina presto e durante l’ora di pranzo.

c) Evitare di toccare tutte le confezioni e limitarsi a prendere dallo scafale quella che ci interessa.

d) Evitare di toccare il viso, senza aver disinfettato le mani.

e) Usare il meno possibile il cellulare per non infettarlo con le mani sporche o ricordarsi di igienizzarlo frequentemente.

f) Alla cassa, mantenere la distanza di sicurezza.

g) Prediligere il pagamento con il bancomat o la carta di credito. È riconosciuto che i contatti sono un focolaio di microorganismi.

h) Cercare di andare al supermercato una volta a settimana.

i) Trovare negozi che fanno la consegna a casa.

l) Una volta a casa sanificare la merce acquistata e lavarsi accuratamente le mani.

m) Cambiarsi i vestiti usati per andare a fare la spesa.

