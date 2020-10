Anima Holding è un titolo azionario sottovalutato del 30% e consenso medio Buy da non comprare subito. È questa la conclusione cui si giunge valutando le raccomandazioni degli analisti e le previsioni dell’analisi grafica.

Secondo gli undici analisti che coprono il titolo la raccomandazioni media è Buy, comprare subito, con un prezzo obiettivo medio di 4,65 euro che esprime, quindi, una sottovalutazione di poco superiore al 30%. È interessante notare che un mese fa la raccomandazione media era Overweight, mentre adesso è migliorata a Buy.

Anche la valutazione basata sui fondamentali evidenzia come Anima Holding allo stato attuale sia sottovalutata.

A margine di quanto detto finora, ricordiamo che nei primi nove mesi del 2020 la raccolta netta di Anima Holding è stata pari a 1,18 miliardi di euro. Leggermente inferiore allo stesso periodo dello scorso anno.

Un titolo azionario sottovalutato del 30% e consenso medio Buy da non comprare subito secondo l’analisi grafica e previsionale

Anima Holding (MIL:ANIM) ha chiuso la seduta del 23 ottobre a quota 3,528€ in ribasso dell’1,12%, rispetto alla seduta precedente.

Nel breve e medio periodo la tendenza in corso sul titolo è ribassista, ma non è ancora abbastanza solida da farci dire che sicuramente le quotazioni accelereranno al ribasso. D’altra parte sul time frame mensile la tendenza in corso è rialzista.

Come bisogna procedere?

In questi casi il miglior termometro della situazione è il giornaliero confrontato con gli altri time frame.

Come si vede dal grafico sul giornaliero i livelli da monitorare sono 3,634 euro e 3,428 euro. Chiusure esterne a questi livelli darebbe una forte direzionalità alle quotazioni. Un’indicazione in tal senso avrebbe, come ci si può attendere, forti implicazioni anche sul settimanale, dove la tendenza girerebbe al rialzo, e sul menisle, dove si accelererebbe al railzo.

Time frame giornaliero

Time frame settimanale

Time frame mensile

