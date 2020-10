Il matrimonio batteri e lavatrici è un matrimonio che assolutamente “non s’ha da fare”! Non dobbiamo compiere l’errore di credere che, siccome la lavatrice viene utilizzata appunto per i lavaggi, non dobbiamo assicurarci che sia ben pulita. Ecco perché devi iniziare ad igienizzare la tua lavatrice ai tempi del Covid.

Ecco perché devi iniziare ad igienizzare la tua lavatrice ai tempi di Covid

L’emergenza sanitaria in atto ci ha spinto, volenti o nolenti, a riflettere su abitudini igieniche che ormai davamo per scontate (o che mai avevamo rispettato). Non ci riferiamo solo alle regole di igiene personale, ma anche a quelle sul bucato (in particolare) e sulla lavatrice (in generale). Lo sporco eliminato con i lavaggi, infatti, può depositarsi all’interno del nostro elettrodomestico.

Come si igienizza la lavatrice?

I prodotti che possiamo utilizzare per igienizzare la nostra lavatrice sono sapone e bicarbonato di sodio, da usare insieme in un lavaggio a vuoto mensilmente. Ricordiamo inoltre di tenere puliti anche l’oblò, lo sportello e il filtro. Possiamo anche scegliere di utilizzare delle pastiglie apposite. Queste vanno posizionate nel vassoio dove solitamente riponiamo detersivo e ammorbidente. Poi bisogna far fare alla lavatrice un lavaggio a vuoto, selezionando la temperatura a 40 gradi.

Come disinfettare il bucato?

Per disinfettare il bucato occorre utilizzare prodotti con funzioni battericide. Ce ne sono alcuni di origine naturale che trovi elencati qui di seguito:

a) Percarbonato di sodio: sbiancante naturale igienizzante

b) Tea Tree Oil: antibatterico naturale

c) Bicarbonato: l’antibatterico più conosciuto e diffuso

A quanti gradi si uccidono i batteri in lavatrice?

Infine, ricordate di selezionare sempre la giusta temperatura quando fate il bucato! Ci sono alcuni batteri, come l’E-Coli, che sopravvivono ai lavaggi a bassa temperatura. Bisogna lavare almeno a 40 gradi, anche se sarebbero meglio i 60 gradi, soprattutto se stiamo facendo un bucato di asciugamani o biancheria intima.

Inoltre, se metti queste noci in lavatrice, avrai una piacevole sorpresa!