Uno scrub viso esfoliante può avere effetti benefici notevoli e duraturi sull’aspetto della nostra pelle. In primo luogo, la nostra pelle acquisirà nuova luminosità: lo scrub, infatti, rimuove tutte le cellule morte della pelle e può, in alcuni casi, anche stimolare la produzione di collagene.

In aggiunta, uno scrub viso facilita l’efficacia dei trattamenti cosmetici. Se prima di applicare una crema per il viso avete esfoliato con uno scrub la superficie interessata, la crema riuscirà ad agire più in profondità, anziché soffermarsi in superficie.

Senza contare che un massaggio scrub ci aiuta anche in termini emotivi, soprattutto quanto ci sentiamo stressati o stanchi. In questo articolo presenteremo una ricetta semplice per uno scrub viso esfoliante di cui non si può fare a meno

Quante volte possiamo esfoliare la pelle?

In generale, l’esfoliazione andrebbe fatta due, massimo tre volte a settimana. Fare scrub tutti i giorni, infatti, potrebbe rivelarsi controproducente e rendere la nostra pelle secca, sensibile e irritata. In ogni caso, soprattutto se hai problemi alla pelle del viso, è sempre bene consultare preventivamente un dermatologo.

Una ricetta semplice per uno scrub viso esfoliante di cui non si può fare a meno

Ecco quello che ci occorre:

Un cucchiaio

Una tazza

Una terrina

Olio di cocco

Contenitore sigillabile

Ecco gli ingredienti:

Mezza tazza di fondi di caffè

2 cucchiai di acqua calda

1 cucchiaio di olio di cocco, riscaldato

Procedura

Prendiamo la terrina, riempiamola con i fondi di caffè (regoliamoci ad occhio) e aggiungendo lentamente l’acqua calda. Mescoliamo attentamente e in senso orario con il cucchiaio. Una volta ottenuto un risultato sufficientemente omogeneo, aggiungiamo olio di cocco. Se non si è soddisfatti della consistenza, aggiungiamo altri fondi di caffè. Quando la consistenza risulta giusta, possiamo versare il nostro scrub nel contenitore.

