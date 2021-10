È arrivato il momento di risparmiare, facendo quadrare i conti della spesa. Tuttavia, abbiamo anche necessità di non sacrificare la qualità, in quanto i cibi che ingeriamo incidono sulla nostra salute. Sicchè, diviene davvero un dilemma riuscire a conciliare opposte esigenze ma non è impossibile se seguiamo determinate regole. Ecco, quindi, 5 consigli su come fare la spesa in maniera intelligente, risparmiando con le App delle offerte. Partiamo dai 5 consigli da seguire per evitare di spendere tanto, senza comprare le cose utili. Molte volte, infatti, ci capita di tornare dal supermercato con le buste piene, eppure non sappiamo mai cosa cucinare. È evidente, dunque, che qualcosa non quadra e che sbagliamo il modo di fare la spesa.

I 5 consigli utili

Il primo consiglio da seguire è quello di fare, preventivamente, una lista della spesa, controllando cosa abbiamo in casa. In questo modo, eviteremo di comprare ciò che già abbiamo, dimenticando ciò che invece occorre.

In secondo luogo, dobbiamo mangiare prima di uscire. Diversamente, infatti, il senso di fame, ci indurrà ad acquistare cose superflue e inutili, spinti dall’istinto.

Terza regola è quella di andare subito al sodo, cioè dirigerci direttamente presso il reparto più importante. Quivi, troveremo le cose essenziali, come frutta, verdura. Ciò, evitando di seguire il percorso ordinario, che solitamente ci induce a passare prima per tutti gli altri reparti. Inoltre, dobbiamo evitare di comprare sotto l’influenza delle marche pubblicizzate. Ciò che è importante, infatti, è l’etichetta degli ingredienti e non la marca. Infine, quinta regola, è di rivolgere la nostra attenzione agli scaffali bassi. Infatti, solitamente, per una precisa scelta di marketing, su quelli più alti troviamo i prodotti più pubblicizzati. Ciò in quanto essi pagano di più per essere esposti in modo visibile. Quelli che, invece, pagano meno, anche per questa ulteriore forma di pubblicità, sono collocati, quasi sempre, in basso.

Infine, per risparmiare, dobbiamo servirci delle app delle offerte, da scaricare sullo smartphone. Ebbene, quelle più in voga, scaricabili gratis sono:

1) Risparmio Super, che permette di confrontare i volantini pubblicitari di oltre 1.000 negozi;

2) Promo Qui, che mostra le promo offerte nei negozi che si trovano vicino a noi;

3) Pazzi per le offerte, che consente di accumulare credito da ricevere in denaro, ricariche telefoniche o buoni benzina.

4) Groupon, che è una app molto famosa, che ci consente di comprare tutto a prezzi scontatissimi.

5) Tiendeo, che consente di confrontare i volantini di negozi di tutti i tipi. Quindi, non solo negozi alimentari ma anche abbigliamento, casa, ecc.

6) Volantino Facile, Myshopi, Idealo e Trovaprezzi, che consentono di trovare il prodotto che ci serve, selezionando, tra i vari negozi, quello che lo vende di meno.