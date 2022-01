Se siamo alla ricerca di una soluzione per viaggiare in Italia con treni veloci ad un prezzo inimmaginabile, è questo il momento migliore per prenotare. Scadono lunedì le super offerte di Italo e Trenitalia sui biglietti dei treni a partire dal 3 febbraio. Un’opportunità rivolta sia a chi vuole risparmiare il più possibile, stando in classe Smart o Economy, sia a chi vuole concedersi tutte le comodità. Viaggiare in treno per meno di 10 euro per lunghe tratte è ora possibile.

Tutti i dettagli sui codici promozionali

Entrambe le compagnie ferroviarie offrono un codice sconto da inserire in fase di prenotazione. Tuttavia, le opportunità di risparmio non sono le stesse. Italo, nella newsletter relativa dal titolo “Sfida l’inverno”, riporta un codice promozionale per sconti fino al 40%, applicabile su tutte le tratte. La disponibilità è limitata a seconda del numero di posti prenotabili. In 750.000 potranno approfittarne, anche eventualmente per fare programmi per Pasqua. Tant’è che la promozione è valida sulle soluzioni con data a partire dal 4 febbraio e fino al 3 maggio.

Come potremo accorgerci se un biglietto è in promozione o meno? Italo offre 2 tariffe scontate, la Low Cost e la eXtra. Se queste saranno disponibili in fase di prenotazione, allora potremo viaggiare al minor prezzo per la soluzione di viaggio scelta. Sebbene l’enorme vantaggio del prezzo irrisorio, ci sono alcuni svantaggi.

Viaggiare in treno per meno di 10 euro con i nuovissimi super sconti Italo e Trenitalia in scadenza lunedì

Trenitalia a sua volta offre ai viaggiatori un’opportunità di risparmio del 30% sui biglietti in soluzione Super Economy. Questa è applicabile potenzialmente su tutte le tratte nazionali in Frecciarossa, argento e bianca, Intercity, Intercity Notte e Eurocity, a meno della disponibilità. Tempo fino al 31 gennaio 2022 per prenotare e dal 3 febbraio al 31 maggio per viaggiare. A differenza di Italo, non avremo la possibilità di verificare il risparmio prima ancora di selezionare il biglietto. Tuttavia, una volta inseriti i dati dei viaggiatori, potremo inserire il codice sconto relativo e conoscere il prezzo finale.

Il codice sconto di Italo, in scadenza entro le ore 18 del 31 gennaio, è LANA. Per viaggiare sui treni Trenitalia a prezzi scontati, il codice promo è CIOCCOLATA22.

