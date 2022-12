Come farcire il pandoro a Natale: la soluzione a cui pochi pensano, fa risparmiare ed evita sprechi

Per dare un gusto originale al pandoro tradizionale si può pensare a diverse strategie. Alcune consentono di ottimizzare i costi e utilizzare ingredienti che ci si ritrova in casa. Ecco un esempio molto semplice che tutti possono seguire.

Accade spesso che, a Natale, si fatichi a trovare il pandoro farcito che tanto si desidera. Succede perché le disponibilità nei supermercati sono spesso inferiori rispetto a quelli di tipo tradizionale.

Come farcire il pandoro a Natale: si può ricorrere al fai da te

Tuttavia, per avere un pandoro farcito si può anche ovviare con soluzioni casalinghe. Strategie fai da te che assicurano un gusto aggiuntivo ad uno dei dolci simboli del periodo natalizio.

Le si può individuare semplicemente guardando in frigo. Lì sarà, infatti, possibile trovare un elemento destinato ad essere poco utilizzato durante il periodo natalizio: lo yogurt.

Bianco o greco che sia, non è così facile che nei giorni di Natale diventi un protagonista delle proprie scelte alimentari. Può, però, diventare un ottimo alleato se si vuole produrre in casa una crema per farcire il pandoro.

Va bene qualsiasi tipo di yogurt. Molto dipende dal gusto e dalla disponibilità.

Come fare

Il primo elemento da utilizzare è la panna fresca, in uguale quantità allo yogurt che si utilizzerà. Va montata in una ciotola, con l’ausilio di una frusta (o uno sbattitore elettrico) seguendo le procedure e le indicazioni corrette più diffuse.

Poi si dovrà aggiungere gradualmente dello zucchero a velo (bastano pochi grammi 30-40 per 250 grammi di yogurt).

Quando il tutto sarà montato, assicurandosi che non sia troppo liquido, sarà il momento di aggiungere il tipo di yogurt che si desidera. Con l’ausilio di un cucchiaio si potrà amalgamare il tutto, fino ad ottenere una consistenza cremosa.

Chi volesse potrebbe, ad esempio, aggiungerci del cioccolato fondente sminuzzato, per dare uno sprint in più. Dopo la crema andrà messa in frigorifero e tirata fuori poco prima di servirla.

Chi non volesse utilizzare la panna potrebbe valutare l’opportunità di sostituirla con l’amido di mais. L’applicazione è, ovviamente, la parte più semplice. Quella più pratica è tagliare le fette di pandoro e spalmarci su il quantitativo di crema che si desidera.

Mangiare il pandoro farcito, una licenza natalizia

I vantaggi sarebbero due. Il primo è economico, dato che un pandoro tradizionale costa meno di uno farcito. L’altro è che si eviterebbe magari di fare andare a scadenza un alimento come lo yogurt, in giorni in cui potrebbe essere “trascurato”. Niente sprechi, dunque.

Usare la crema allo yogurt sul pandoro non può, ovviamente, essere considerata una strategia per non ingrassare. Una grande fetta di pandoro non è certo l’ideale per la dieta di chi vuole dimagrire, indipendentemente dalla farcitura.

L’unico beneficio potrebbe essere il risparmio di qualche caloria consumata rispetto a creme più caloriche. Resta, però, un’idea valida su come farcire il pandoro a Natale.

Ma si sa che, soprattutto i giorni di festa, anche secondo i nutrizionisti rappresentano il momento in cui si può provare ad andare un po’ oltre i limiti. Meglio godersi la convivialità, scambiarsi i regali natalizi e mettersi in riga dal punto di vista nutrizionale prima e dopo i giorni di festa.