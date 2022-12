È importante controllare il diabete nelle festività e come mangiare per non alzare la glicemia

Durante le feste non si deve pensare troppo alla dieta ma a particolari alimenti che potrebbero essere preoccupanti per alcuni valori. Scopriamo quali.

Con le feste si tende ad esagerare un po’ con il cibo. Ci sono alcuni soggetti però che, purtroppo, devono prestare attenzione a ciò che mangiano anche quando la tavola è abbellita con tantissimi piatti. Questo può riguardare chi soffre di colesterolo ma anche di diabete. La domanda che sorge spontanea però è quella di cosa si può consumare, in quanto tutte le cose natalizie contengono tanti grassi e zuccheri. Il consiglio che maggiormente si da è quello di sentire il proprio corpo, non mettersi dei paletti ma cercare di non esagerare troppo. Oggi parliamo su come fare per cercare, quantomeno, di regolare i valori di glicemia in questo periodo.

Come ci si accorge quando i valori di glicemia cambiano

I sintomi possono essere diversi a seconda se si parla di iperglicemia o ipoglicemia. Infatti i sintomi, se parliamo di iperglicemia, potrebbero essere:

sete;

mal di testa ;

; mancanza di appetito;

malessere generale;

dimagrimento;

frequente bisogno di fare pipì.

Quando invece parliamo di ipoglicemia:

sudorazione ;

; tremore;

pallore ;

; confusione;

impazienza;

vista offuscata.

Questi sarebbero quindi i sintomi principali, sia se si alza che se si abbassa la glicemia.

È importante controllare il diabete nelle festività e perché bisogna stare attenti

Una volta che abbiamo imparato a riconoscere questi sintomi, in modo anche di comportarsi di conseguenza, possiamo anche comprendere come cercare di non far alzare questi valori in questo periodo di festa. Bisogna considerare che, grazie alle ultime tecnologie, con il diabete si può convivere tranquillamente rispetto a molto tempo fa. Però bisogna stare molto attenti, in quanto essere diabetici ha un sacco di effetti negativi sulla salute.

Cosa fare durante le feste?

Bisogna comportarsi come tutti gli altri giorni. Dunque al mattino ci si alza e si effettua la misurazione dell’insulina. Anche se sappiamo già la montagna di cibo che ci aspetta nelle prossime ore, non bisogna saltare la colazione. Questo perché ci porterà all’ora di cena a mangiare ancora di più, in quanto si è molto affamati.

Cosa si può mangiare

In realtà a Natale e Capodanno si può mangiare tutto. La cosa fondamentale, alla quale bisogna prestare attenzione, sono le dosi. I dolci natalizi saranno dietro l’angolo, ma ciò non significa poterne mangiare a quantità industriali. Potremmo assaggiarne due e poi fare l’insulina, in modo che non si alzi troppo. Possiamo mangiare cibi ricchi di fibre e ricordiamoci di masticare lentamente. In questi casi potremmo sentire anche il parere di un medico specializzato. Così facendo saprà darci consigli sicuramente più sicuri di quelli che facciamo a noi stessi.

Oltre a questo è fondamentale abbinare a tutto questo una bella camminata post mangiata. Una volta finiti i dolci, via in strada a smaltire tutto. La passeggiata è rigenerativa non solo per il corpo ma anche per la mente, sperando ci sia anche una bella giornata di sole. Dunque è importante controllare il diabete nelle festività, perché così si sta più sicuri e spensierati.