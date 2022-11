Veloce da preparare la deliziosa mousse di pesce simile all’hummus perfetta per aperitivi e inzuppi

Le ricette veloci e semplici sono sempre quelle più ricercate dalle persone su Internet. Spesso, infatti, rimaniamo estasiati di fronte a immagini o video di torte molto decorate o paste particolari.

Nonostante questo, però, avere una ricetta facile e veloce da preparare è sempre una carta a nostro vantaggio. Ecco perché chi leggerà la ricetta di questa mousse ne rimarrà assolutamente rapito. Stiamo parlando di una preparazione particolare e alternativa, molto diversa dalle solite salsine che si vedono in giro.

È a base di pesce e si potrà usare sia come antipasto che come punto forte di un aperitivo. La sua consistenza sarà simile a quella dell’hummus di ceci, quindi densa e pastosa, vivace al palato.

Vediamo come preparare questa deliziosa mousse di pesce.

Veloce da preparare la deliziosa crema di salmone da spalmare sul pane o da accompagnare a verdure crude croccanti

Tra le ricette più divertenti e sfiziose da provare, ci sono sicuramente quelle di antipasti e aperitivi. Talvolta, infatti, bastano pochi ingredienti per preparare spuntini sfiziosi, come delle polpettine salvacena o delle tartine saporite.

Per preparare un aperitivo in 5 minuti, potremo usare anche pancarrè, gamberetti o salumi. Il re della ricetta di oggi, però, è il tanto amato salmone.

Vediamo quali ingredienti ci saranno necessari per una mousse per 4 persone:

180 g di salmone fresco;

60 g di carote;

100 g di mascarpone;

50 ml di panna fresca;

sale e pepe.

Come preparare la mousse in un batter d’occhio

Il primo ingrediente su cui ci concentreremo sarà il salmone fresco. In una padella antiaderente, dovremo far cuocere il salmone al vapore, con un po’ d’acqua e giusto un filo d’olio.

Intanto puliremo le carote e, dopo che le avremo sbucciate e tagliate, potremo metterle in una pentola. Anche in questo caso, cuoceremo il tutto al vapore.

Quando il salmone sarà cotto, dovremo dividerlo a pezzetti e trasferirlo all’interno di un frullatore. Qui, prima di azionare l’elettrodomestico, dovremo versare anche il mascarpone, le carote cotte, la panna, un po’ di sale e un pizzico di pepe.

A questo punto, dovremo semplicemente azionare il mixer e lasciare che frulli tutto. Quando avremo ottenuto la consistenza desiderata, potremo considerare pronta la nostra mousse.

Chi la vorrà più liquida potrà aggiungervi un po’ di latte. Chi, invece, preferirà una mousse più morbida e densa, non avrà bisogno di aggiungere altro. Dovremo tenerla in frigo, coperta con della pellicola, finché non la consumeremo.

In che modo utilizzare questa cremina deliziosa

La mousse di salmone è molto semplice, ma di grande effetto. Mai banale o scontata, questa cremina morbida sarà valorizzata benissimo in modi diversi.

Potremo, ad esempio, usarla per riempire dei vol au vent, molto sfruttati soprattutto durante le festività. Altrimenti sarà perfetta anche da stendere su tartine di pane croccante o morbido. In alternativa, potremo intingervi delle verdurine fresche, come quelle che si abbinano normalmente al pinzimonio.

Non è solo veloce da preparare la deliziosa mousse al salmone, ma è anche molto versatile, come avremo potuto capire. Insomma, non provarla sarebbe un vero peccato.