Come abbiamo visto in questo articolo ora è possibile realizzare una manicure perfetta come quella semipermanente anche in casa. I vantaggi di fare la manicure in casa sono soprattutto economici, però non tutti sono in grado di stendere lo smalto in maniera uniforme come farebbe un’estetista per cui occorre prendere delle precauzioni.

Oggi vogliamo spiegare in che modo possiamo far asciugare lo smalto in pochi secondi per una manicure perfetta senza sbavature e disastri.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Le regole per una manicure perfetta

Se vogliamo una manicure perfetta dobbiamo innanzitutto idratare la mano e l’unghia con prodotti specifici e delicati.

Poi occorre tagliare e limare dando la forma desiderata all’unghia. È molto importante che le unghie siano della stessa lunghezza e forma.

Una volta che passiamo alla stesura dello smalto bisogna seguire delle regole precise se vogliamo evitare di fare disastri.

Innanzitutto dobbiamo stendere uno strato di vernice trasparente e lasciarla asciugare in modo da proteggere l’unghia.

Ora possiamo stendere lo smalto del colore scelto ed è qui che arriva la fase più difficile.

Come far asciugare lo smalto in pochi secondi per una manicure perfetta senza sbavature e disastri

Stendere lo smalto può sembrare un gioco da ragazzi ma non è affatto così. Come molti sanno è molto facile sbavare e rovinare lo smalto proprio in questa fase. Basta un movimento brusco o che un po’ di polvere cada sullo smalto fresco e dobbiamo iniziare daccapo.

Il trucco che risolverà questo problema è molto semplice e consiste nell’utilizzare un olio seccante. Quest’olio è composto da sostanze che favoriscono l’evaporazione delle sostanze acquose dallo smalto e lo fanno seccare in pochi secondi.

Basterà stendere questo olio sullo smalto fresco e vedremo come in meno di un minuto lo smalto sarà perfettamente asciutto, a prova di disastri.

Se passiamo più strati di colore e usiamo anche un fissante trasparente, l’olio seccante andrà applicato per ultimo.

Abbiamo visto che questo prodotto può salvare la nostra manicure, cosa aspettiamo a procurarci un olio seccante?