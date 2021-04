Pensare che l’acne sia un problema solo dei giovani è di sicuro sbagliato. Spesso questa patologia si presenta anche in età adulta, scatenata principalmente da alcuni fattori legati all’alimentazione.

Proprio per tale motivo, in questo articolo, vedremo come sbarazzarsi di acne e brufoli grazie a questi cibi fantastici e alla portata di tutti.

Perché viene l’acne

Tra le cause scatenanti i brufoli e l’acne ci possono essere, innanzitutto, alcuni fattori genetici e mutamenti ormonali. In questi casi i follicoli e le ghiandole si infiammano e provocano la comparsa di alcune fastidiose infezioni della pelle, meglio conosciute come acne. Allo stesso modo anche stress e cattiva alimentazione rischiano di peggiorare questo tipo di patologie. Ad esempio, i cibi ad alto contenuto glicemico generano una serie di segnali ormonali, come l’incremento del IGF-1: dei particolari ormoni che portano all’insorgenza di infiammazioni e, di conseguenza, ad un’eccessiva produzione di sebo.

Ovviamente, come per i cibi molto dolci, anche gli alimenti grassi, fritti e, perfino, alcuni latticini sono la causa di pelle oleosa e piena di acne.

Tutti gli alimenti “amici” della nostra pelle

Ecco quindi che, se vogliamo una pelle bella, pulita e senza impurità, potremo farlo facilmente grazie ad alcuni alimenti ben precisi.

In primis dovremo tutti mangiare più frutta fresca di stagione, soprattutto gli agrumi molto ricchi di vitamina C. Quindi, un elemento sano che aiuta a rinforzare le membrane cellulari e a prevenire le cicatrici create dai brufoli.

Dovremmo poi assumere tante verdure a foglia verde, come antiossidanti naturali per la pelle, ma anche tutte quelle che contengono vitamina A, come carote, peperoni, melanzane e zucche. Questo perché la vitamina A aiuta a ridurre la gravità dei casi di acne, pure nei pazienti più colpiti.

Infine, tra gli alimenti più utili, troviamo anche il pesce, soprattutto quello azzurro. Un cibo fantastico che grazie agli Omega-3 ha un ruolo centrale nella riduzione delle infiammazioni che causano l’acne.

Ecco allora che abbiamo visto assieme come sbarazzarsi di acne e brufoli grazie a questi cibi fantastici e alla portata di tutti.

