Quante volte o per quanto tempo usiamo il cellulare durante la giornata? I teenagers sicuramente lo utilizzano per tante ore, ma recentemente anche gli adulti stanno prendendo sempre più quest’abitudine. Con l’avvento di Internet e dei dispostivi elettronici di ultima generazione diventa difficile “staccarsi”. A maggior ragione con la diffusione dei social network su cui passiamo la maggior parte del tempo.

Come per ogni cosa, anche nell’uso del cellulare ci sono i pro e i contro. Tra i contro menzioniamo il danneggiamento della batteria.

Quest’ultima è, forse, la parte più importante che compone il cellulare poiché senza di essa non si accenderebbe neanche. Proprio per questo è essenziale prenderci cura della batteria affinché questa non si danneggi. Quante volte è capitato di acquistare un cellulare con una super carica e dopo mesi si nota un calo di efficienza?

Questo accade perché principalmente commettiamo degli errori. Innanzitutto il cellulare non deve essere caricato mentre è acceso e soprattutto mentre lo stiamo utilizzando. Tra la carica e la funzionalità potenziata, la batteria può subire un innalzamento della temperatura da non sottovalutare.

Quindi quello che dobbiamo fare affinché la batteria non sia danneggiata è spegnere il cellulare e poi collegarlo al caricabatteria. Solo in questo modo è possibile caricare il cellulare in maniera sicura sia per noi stessi che per la batteria. Inoltre, non saremo tentati ad utilizzarlo. Piuttosto nell’attesa leggiamo un bel libro o guardiamo la TV. Ecco come evitare un danneggiamento del cellulare in carica grazie a questo geniale trucchetto. Ma il cellulare in carica, oltre all’aspetto tecnico della batteria, può essere danneggiato in altri modi. Vediamo meglio nel dettaglio.

Solitamente posizioniamo il cellulare sul pavimento quando è collegato al caricabatteria. Qualcuno potrebbe metterci un piede sopra involontariamente. Oppure lo posizioniamo sopra un tavolino. E se qualcuno spostasse il tavolino facendo cadere involontariamente il cellulare?

Con la caduta subentrerebbero altri problemi, come il danneggiamento dei cristalli liquidi o la rottura del vetro dello schermo.

Motivo per cui consigliamo un geniale trucchetto per evitare che ciò accada. Prendiamo una bottiglia di shampoo vuota. Con un pennarello tracciamo una linea orizzontale sotto al tappo, nella parte più larga della bottiglia. Sull’altro lato, invece, dobbiamo tracciare la continuazione della linea sia a destra che a sinistra e disegnare una sorta di collina. Con un coltello o con il taglierino eliminiamo la parte in eccesso. Nella “collinetta” prendiamo la misura del caricabatteria con il pennarello e tagliamo. Con un pezzo di carta vetrata trattiamo tutta la superficie.

Mettiamo il cellulare all’interno della scatola appena creata insieme al filo, mentre il caricabatteria dovrà sporgere dalla finestrella e attacchiamo alla presa.