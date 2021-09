Poiché nel lungo periodo (time frame mensile) la proiezione in corso è rialzista, il titolo Pirelli a breve potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto nelle prossime settimane.

Sul time frame settimanale, infatti, la proiezione in corso è ribassista e ha ormai quasi raggiunto il suo I obiettivo di prezzo in area 5,004 euro. Su questo livello, quindi, si potrebbe entrare in acquisto ponendo come stop una chiusura settimanale inferiore a 5,004 euro.

Acquistare su questi livelli vorrebbe dire puntare all’obiettivo in area 6,19 euro, prima, e 7,61 euro, poi. Questi, infatti, sono gli obiettivi cui punta la proiezione rialzista in corso sul time frame settimanale.

Qualora, invece, dovessimo assistere alla rottura del supporto in area 5,004 euro, allora le quotazioni potrebbero dirigersi versi area 4,46 euro, prima, e 3,928 euro, poi.

Che il titolo Pirelli possa continuare lungo la strada del rialzo è supportato anche dalla solidità della società. Le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati del titolo. Inoltre, gli analisti hanno sostenuto l’evoluzione positiva delle attività del gruppo con un cambio al rialzo delle previsioni di utile netto per azione. Per i prossimi tre anni, infatti, la crescita media annua dell’utile di Pirelli è vista essere superiore al 20%, un livello ben superiore a quello medio del settore di riferimento.

Tra i punti deboli ricordiamo che il gruppo ha un rapporto debito/margine operativo lordo (EBITDA) relativamente elevato.

Secondo gli analisti che coprono Pirelli il consenso medio è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 10% rispetto ai prezzi attuali.

Il titolo Pirelli a breve potrebbe offrire un’interessante occasione di acquisto: le indicazioni dell’analisi grafica

Pirelli (MIL:PRC) ha chiuso la seduta del 7 luglio in area 4,992 euro con un rialzo dell’1,07% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

Time frame mensile

Approfondimento

