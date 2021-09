La fine dell’estate e l’arrivo dell’autunno sono tra i momenti più delicati per il prato. Infatti oltre agli insetti come le nottue il tappeto erboso sarà messo in pericolo anche dalle malattie fungine.

Si tratta di malattie che si sviluppano molto bene quando le temperature sono alte ma le ore di luce ridotte e il terreno umido.

Un’altra tra le cause di queste patologie è legata alla presenza di foglie secche sul terreno. Per questo motivo è preferibile non lasciare accumulare le foglie cadute sul prato.

Nel presente articolo si andrà a spiegare come contrastare i più comuni problemi fungini del tappeto erboso.

Molti li ignorano ma questi segnali sono spia di malattie e problemi comuni del giardino

Il filo rosso è una patologia che vede il formarsi di macchie di colore giallo rosato tendenti al rosso sugli apici.

Cominceranno a notarsi delle chiazze di forma irregolare di colore rosato in alcune zone del prato.

La causa principale, oltre a umidità e pioggia, è la trascuratezza e la scarsa concimazione azotata.

Per limitare il problema si consiglia di procedere con una concimazione durante la prima parte di settembre. Sarà, poi, fondamentale ridurre le irrigazioni che causano una eccessiva umidità del terreno.

Gli esperti, inoltre, sconsigliano l’utilizzo di prodotti fitosanitari.

Marciume circolare

L’altra malattia fungina che potrebbe rovinare definitivamente il prato è il marciume circolare. Al contrario del filo rosso, questa si manifesta nella seconda parte dell’autunno.

Tra i fattori scatenanti troviamo temperature non superiori ai 18 gradi, terreni eccessivamente concimati con azoto e molta umidità.

Si manifesta con macchie circolari di colore bianco rosato coperte da muffa in zone ombreggiate e umide.

Se non trattate velocemente queste macchie tenderanno ad allargarsi e a diventare di colore bruno grigiastro.

Il marciume circolare può mettere in pericolo la salute del prato, per questo motivo bisognerà procedere con interventi specifici.

Dal momento che molti prodotti sono utilizzabili solamente da chi ha un’autorizzazione si consiglia di rivolgersi ad esperti.

Per prevenire, invece, si potrà utilizzare concimi bilanciati con prodotti a base di fosforo e potassio. Ecco perché anche se molti li ignorano questi segnali sono spia di malattie e problemi comuni del giardino.