Leggere è una passione, un hobby, qualcosa che vale la pena fare. La lettura catapulta in un mondo parallelo creato dalla nostra mente, dalla nostra immaginazione e fantasia. E non c’è niente di più bello di immaginare personaggi e situazioni che, molte volte, diventano “realtà” attraverso le trasposizioni cinematografiche.

Leggere rappresenta un’emozione. L’emozione di sfogliare le pagine e sentirne l’odore. Ma leggere, spesso, porta delle nuove consapevolezze. Un libro storico, un libro tratto da una storia vera, un libro che affronta argomenti seri e delicati.

Come questo libro di cui parleremo in questo articolo. Un romanzo che tocca il profondo del nostro cuore. “Non si giudica un libro dalla copertina”. Questo detto è il fulcro attorno cui ruota la storia del romanzo che ha emozionato proprio tutti, grandi e piccini. In pochi conoscono questo libro emozionante che ha ispirato il film di successo incantando tutti. Vediamo di quale si tratta.

Wonder

Scritto nel 2012 da R.J. Palacio, Wonder è il libro che tutti dovremmo leggere per acquisire nuove consapevolezze. Il romanzo affronta un argomento delicato, la rara Sindrome di Treacher-Collins, di cui il bambino protagonista è affetto.

Nel suo percorso scolastico, Auggie incontrerà diverse difficoltà a causa del suo aspetto fisico. Chissà se i suoi compagni di scuola apriranno il loro cuore di fronte alla sua malattia. Per scoprirlo bisogna solamente leggere questo bellissimo romanzo.

Inoltre, sono stati realizzati tre libri aggiuntivi, che completano il romanzo iniziale. Ciascun libro è raccontato dal punto di vista dei compagni di scuola del protagonista, Charlotte, Julian e Christopher.

Il libro è importante poiché affronta questa rara malattia che colpisce il viso, provocandone gravi malformazioni, e avviene già nello stato embrionale.

Attraverso la lettura del romanzo sarà possibile conoscere meglio questa sindrome e “provare” le stesse emozioni del protagonista e dei compagni di scuola.

In pochi conoscono questo libro emozionante che ha ispirato il film di successo incantando tutti

Il libro, tanto acclamato dall’opinione pubblica e dalla critica, ha ispirato il famoso film Wonder, uscito nelle sale cinematografiche nel 2017. Inoltre, prestano i loro volti attori dal calibro abbastanza importante come Julia Roberts e Owen Wilson.

Il film è abbastanza fedele al romanzo e ha avuto così successo che l’anno scorso è stato annunciato il sequel basato sul libro aggiuntivo A Wonder Story – Il libro di Julian.

Non ci resta che leggere questo libro bellissimo e guardare il film che sicuramente ci terrà incollati alla TV.