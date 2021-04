Sappiamo molto bene che per rimanere in forma è necessario combinare dieta e movimento. L’alimentazione è un fattore determinante per il nostro benessere fisico. Non serve solo per restare in forma, ma anche per la nostra salute. Per questo motivo bisogna sempre affidarsi a degli esperti prima di lanciarsi in diete drastiche. Serve un piano alimentare adatto a noi se vogliamo avere i risultati sperati. Ma una nuova ricerca ha stabilito che esiste un prezioso alleato. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Perché muovendo solo due dita?

L’alleato di cui stiamo parlando non è sempre ben visto nelle diete. Ci sono sempre stati pareri contrastanti su questa bevanda. Ma finalmente dei ricercatori hanno scoperto una cosa incredibile. Lo studio è stato pubblicato sul The Journal of Nutrition. I ricercatori hanno analizzato un campione di donne e uomini di varie età. Controllando il rapporto tra percentuale di grasso corporeo e consumo di abituale di questa bevanda. Una bevanda che beviamo in tazzina, usando due dita. Esatto, stiamo parlando del caffè. Il risultato di questo studio è incredibile. Nel campione di donne è emerso che un consumo più consistente di caffè corrispondeva a meno grasso corporeo. Si è preso in considerazione un consumo di circa 3 o 4 tazzine al giorno. Caffè normale e anche decaffeinato.

Ecco il prezioso alleato di tutte le donne che ci aiuta a bruciare i grassi muovendo solo due dita

Hanno stabilito quindi che un consumo consistente di caffè significava meno adiposità nel campione analizzato. Ma solo nelle donne la percentuale era significativa, mentre per gli uomini la differenza non era eclatante. Visto che anche il caffè decaffeinato ha portato una perdita maggiore di grasso, cosa significa? Che non è la caffeina da sola, ma anche i composti bioattivi del caffè che portano benefici. Aiutano l’organismo a bruciare più velocemente i grassi. E quindi è possibile notare un calo di peso corporeo.

Quindi, ecco il prezioso alleato di tutte le donne che ci aiuta a bruciare i grassi muovendo solo due dita. Possiamo dire con certezza che il caffè si può bere durante la dieta. A meno che non ci crei altri problemi, e in quel caso meglio consultare il proprio medico.

