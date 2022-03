Spesso e volentieri lavare e stendere i propri indumenti è uno dei compiti che richiede più attenzioni. Infatti, soprattutto quando si possiedono indumenti di pregio, sbagliare il candeggio, cambiare i colori e rovinare i materiali è questione di attimi. Per evitare di cadere vittime della disattenzione, ecco un piccolo vademecum da tenere sempre a mente quando si fa il bucato. Infatti, ecco i capi e i vestiti da non mettere mai nell’asciugatrice per evitare di danneggiarli. Scopriamo insieme quali sono e come possiamo trattarli in alternativa.

L’asciugatrice, i pregi e i difetti

L’asciugatrice è uno strumento che risulta molto utile, soprattutto all’interno dei piccoli appartamenti o in quelli privi di uno spazio aperto. Infatti, stendere in casa può risultare più problematico e sul lungo periodo creare una incontrollata proliferazione delle muffe. È infatti meglio evitare di mettere ad asciugare senza un adeguato ricambio di aria o sfruttare i termosifoni anche per i capi più piccoli. Facendo così, si potrebbe incappare in alcuni problemi di salute. Però questo elettrodomestico risulta parecchio energivoro e, in particolare in un periodo storico come quello che stiamo vivendo, potrebbe pesare sulle bollette. Questo vale soprattutto anche per le versioni che non presentano una classe energetica di ultima generazione. Un ulteriore difetto dell’asciugatrice sta nel fatto che, se non viene utilizzata con buonsenso, potrebbe rovinare i vestiti. Per questo vediamo come evitarlo.

Ecco i capi e i vestiti che non bisognerebbe mai mettere in asciugatrice per evitare di rovinarli e distruggerli

A essere inadatti a questo genere di procedura sono soprattutto gli indumenti delicati. Parliamo ad esempio del cachemire o della pelle scamosciata, che prediligono il lavaggio a mano e un’asciugatura molto delicata. Anche la pelle vera e la similpelle risultano particolarmente problematiche. La gommapiuma e i materiali impermeabili, allo stesso modo, devono essere asciugati all’aperto. Lo stesso vale anche per le pellicce e le eco-pellicce. Se si avessero dei dubbi e non si volesse rischiare di danneggiare alcuni di questi tessuti, si possono sempre portare in lavanderia. Inoltre, suggeriamo di non utilizzare l’asciugatrice quando si hanno delle maglie o degli abiti con delle applicazioni metalliche, oppure quando si tratta di intimo. Mutande e reggiseni, soprattutto se di buona fattura, andrebbero infatti trattati in questo determinato modo.

