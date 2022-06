Si immagini, al primo appuntamento con un uomo, di arrivare con il mascara sfatto o con il trucco a chiazze. Sarebbe una cosa orrenda! Si tratta, tuttavia, di un rischio al quale si è esposti, soprattutto in estate, quando si suda in continuazione. Una delle regole basilari per avere un aspetto radioso e cercare di evitare questi incidenti, è utilizzare prodotti di qualità. Tuttavia, ciò non rende immuni da certe evenienze, a fronte di condizioni climatiche avverse. Sicché, potremmo guardarci allo specchio dopo un po’ e riscontrare che il mascara è colato, la matita sbavata, ecc. Poi, possiamo accorgerci che il fondotinta è a chiazze, l’ombretto è nelle pieghe, il viso è lucido. Insomma, potremmo ritrovarci assai diverse da come ci eravamo preparate, cioè con una faccia da clown. Allora, che fare? Seguiamo questi consigli.

Per un make up sempre perfetto

Anzitutto, soffermiamoci sulle cause del fenomeno di cui stiamo parlando. Ebbene, una situazione di questo tipo si verifica più frequentemente in persone che hanno la pelle grassa. Stesso dicasi per chi abbia la palpebra oleosa, con occhi che si irritano e lacrimano spesso. Oppure, il problema può essere rappresentato dai gesti che si compiono, come quello di toccarsi continuamente la faccia. Inoltre, come indicato in precedenza, uno dei segreti da conoscere per sapere come evitare che il trucco coli è quello di badare alla qualità dei prodotti. Importante è, anche, evitare gli eccessi, cioè non truccarsi troppo. Ancora, possono ricorrere errati i tempi di applicazione, come avviene per il primer, che deve asciugarsi, prima di applicare il trucco. Diversamente, esso diverrà un materiale appiccicoso che contribuirà a far sbavare il tutto.

Come evitare che il trucco coli a causa di sudore e sole, per mantenere un aspetto impeccabile anche in estate

Uno dei cosmetici che provoca maggiore disagio quando cola o si sbava è il mascara. Una delle precauzioni da utilizzare a proposito, riguarda la crema contorno occhi. Quest’ultima deve assorbirsi bene prima di poter applicare il mascara. Seconda precauzione è quella di ripulire lo scovolino dagli eccessi. Questo perché, quando è sporco e presenta un eccesso di prodotto, aumenta la possibilità di creare grumi tra le ciglia, facendo sciogliere il trucco.

Altro consiglio utile è quello di applicare il mascara solo alla base, senza insistere troppo sulle punte. Ciò in quanto, se la palpebra fissa urta contro le ciglia e la pelle diventa oleosa, il trucco non si sbaverà. Infine, altro trucchetto molto usato ed efficace è quello di utilizzare la cipria sulle palpebre e sulla punta delle ciglia. In quest’ultimo caso, occorrerà utilizzare un pennello piccolo e piatto, per prelevare un po’ di cipria trasparente. Poi, passarla delicatamente sulle punte, prima o dopo aver messo il mascara.

Approfondimento

