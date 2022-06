Il momento dell’aperitivo è croce e delizia per chi cerca di non ingrassare. È una parentesi di relax e socialità e come tale non deve diventare fonte di troppe limitazioni.

Come per tutto ciò che riguarda l’alimentazione l’arma fondamentale per non sgarrare troppo è il buon senso. Ci sono molte persone che per non esagerare con le calorie scelgono bevande analcoliche a base di centrifugati di verdura e frutta. Ma non è necessario ghettizzarsi o rinunciare a qualcosa di alcolico se si sa individuare il drink giusto.

Cosa bere ad un aperitivo nei locali e al bar invece di Mojito o Piña colada per rispettare la dieta anche durante l’happy hour

I naturisti e salutisti possono fare la scelta migliore ordinando un succo di pomodoro con limone, sale e pepe. 30 calorie di sapore e con un gran potere saziante. Si può osare una correzione con un goccio di vodka per ottenere un leggero Bloody Mary aumentando le calorie fino a 90.

Se si vuole brindare, bisogna scegliere un alcolico. Allora vediamo quali opzioni sono meno caloriche. Il popolarissimo Spritz è tra i cocktail con meno calorie. Per essere perfetto e con una miscelazione ottimale, deve essere preparato versando nel bicchiere il Prosecco prima dell’Aperol. Potremo goderci così 90 calorie di gusto inconfondibile.

Il Gin Tonic e il Milano Torino sono ancora meno calorici con circa 80 calorie. Il primo è dissetante e preparato con del Gin unito alla tonica. Il bordo del bicchiere strofinato con il limone renderanno il tutto più piacevole. Il secondo è composto per il 50% da Vermouth rosso e l’altro 50% da Campari. Servendolo con ghiaccio e scorza d’arancia, vengono esaltate le note dolci. A temperature meno basse si accentua l’aroma speziato.

Gli amanti delle scelte classiche possono stare tranquilli

Negroni e Martini dry possono essere bevuti anche a dieta. Le calorie sono contenute. Sono circa 97 per bicchiere. I tradizionalisti possono anche optare per Prosecco e vino bianco o rosso. Il prosecco ha circa 70 calorie e il vino ne apporta circa 120.

Non si deve cedere alla tentazione del secondo bicchiere e se si intende stuzzicare qualcosa è meglio prediligere cibi light. Se l’appuntamento per l’aperitivo è fissato già dal mattino, si potranno adottare delle accortezze per diminuire le calorie totali della giornata. Un pranzo molto leggero e spuntini a base di verdure crude sono l’ideale per non arrivare troppo affamati all’aperitivo e mantenersi in forma.

Anche una corsa o una passeggiata a ritmo sostenuto posso aiutare ad aumentare il consumo energetico della giornata per potersi concedere una piccola coccola.

Abbiamo visto cosa bere ad un aperitivo fuori casa senza farci assalire dai sensi di colpa e godendoci la compagnia.

