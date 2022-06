8 rimedi naturali contro le scottature solari prese in spiaggia che potrebbero comportare questi seri danni per la salute

Al mare, nonostante i molti benefici del sole, bisogna stare attenti a come lo si prende. Questo perché le scottature solari possono comportare seri rischi per la salute. Pertanto, è davvero importante proteggere la pelle con la giusta crema protettiva e, soprattutto, evitare le ore centrali della giornata. Come dicevamo, infatti, le scottature sono molto pericolose in quanto, se ripetute nel tempo, espongono al rischio di melanomi. Questi ultimi sono, appunto, i tumori della pelle. Ma, in che modo? Ebbene, eritemi ed ustioni di 1° e 2° grado, provocano lesioni cutanee, responsabili di queste malattie. Sicché, la regola di base è proteggere la pelle fin dalla prima età, utilizzando filtri solari adeguati. Ciò, sempre evitando l’esposizione durante le ore centrali e più calde della giornata.

Benefici del sole e come proteggersi

A parte le esagerazioni e le cattive abitudini, se si sa come prendere il sole, i benefici possono essere tanti. Infatti, oltre a un’abbronzatura bella e duratura, un’adeguata esposizione, rinforza le ossa ed aumenta le difese immunitarie. Il sole rappresenta, infatti, la principale fonte di produzione di vitamina D, utile a fissare il calcio nelle ossa. Se, tuttavia, non si seguono queste regole virtuose, essenziali per preservare la propria salute, cosa fare?

Ebbene, esistono almeno 8 rimedi naturali contro le scottature solari, utilissimi in caso di emergenza e soprattutto, a portata di mano. Anzitutto, si può dare sollievo alla pelle arrossata, facendo un bagno rinfrescante, aggiungendo un bicchiere di aceto di mele. Poi, aggiungeremo anche: mezzo bicchiere di bicarbonato e un po’ di sale grosso. Secondo rimedio: applicare una fetta di una patata sulla pelle ustionata, per circa 15/20 minuti, per donarle refrigerio. Altra soluzione efficace è rappresentata dall’aloe vera, perfetta in caso di scottature, irritazioni, eritemi ma anche come doposole.

8 rimedi naturali contro le scottature solari prese in spiaggia che potrebbero comportare questi seri danni per la salute

Siamo al quarto rimedio naturale contro le irritazioni e scottature dovute all’esposizione solare: un bel bagno con aggiunta di amido. Basta scioglierne 6 cucchiai nell’acqua fresca. Molto refrigerante, è anche il tè verde, da versare sempre allo stesso modo, cioè nella vasca da bagno. In alternativa, si può applicare direttamente sulla pelle ustionata, servendosi di un’asciugamano.

Altra chance consiste nel massaggiare la zona ustionata con l’olio di mandorle dolci, indicato per le sue proprietà lenitive e idratanti. Settimo rimedio naturale è l’impacco di cetrioli, un ortaggio molto utilizzato in estate e quindi, certamente a portata di mano. Basterà frullarlo, filtrarne la polpa e raccoglierne il succo che applicheremo sulle aree interessate. Infine, nei giorni della scottatura, bisogna vestirsi con abiti comodi e areosi, che non strofinino sul corpo e lascino respirare la pelle.

