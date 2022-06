Ogni donna, anche in spiaggia, vorrà apparire bella e affascinante. Ci sono quelle dipendenti dal trucco, che non possono farne a meno in nessuna occasione. Resta il fatto che la circostanza di trovarsi al mare non ci deve far dimenticare di essere osservate. Si ricordi che le migliori star e icone di bellezza sono state sbugiardate proprio in spiaggia. Questo perché, mostrandosi allo stato naturale, finivano per rivelare difetti inaspettati o un aspetto diverso da quello sfoggiato sotto i riflettori. Quindi moltissime, per essere impeccabili, si truccano anche al mare. Tuttavia, lungi dall’apparire davvero ridicole, occorre ricorrere ad alcuni importanti trucchetti. Cioè il trucco, anche se c’è, non deve notarsi e questa è la prima regola fondamentale. Sicché, per assolvere a questa esigenza, uno dei consigli vincenti è quello di ricorrere al trucco dall’effetto nude. Ma vediamo come ottenerlo.

Il trucco ideale da spiaggia

Il primo rischio dietro l’angolo per chi vuole utilizzare il trucco anche al mare è andare incontro ai seguenti inconvenienti:

matita per gli occhi sbavata;

mascara che cola;

la pelle del viso nascosta sotto strati di fondotinta pienamente visibili.

Quindi, come non apparire una “maschera” al mare? Ebbene, i prodotti make up da portare nel beauty case devono essere pochi:

una crema idratante;

un fondotinta specifico con protezione solare;

un mascara waterproof;

un rossetto con fattore SPF.

Ecco, quindi, come truccarsi in spiaggia per apparire fresche e naturali, pur coprendo i difetti. Preferibilmente, i prodotti indicati dovrebbero essere quelli specifici da spiaggia, dotati quindi di filtri solari. Essi, inoltre, sono composti da ingredienti compatibili, adatti a non provocare allergie sotto il sole e a contatto con l’acqua salata. Sono creati proprio per assicurare comfort e bellezza alle donne anche in spiaggia, pur proteggendole dall’esposizione al sole.

Come truccarsi in spiaggia per apparire fresche e naturali, pur coprendo i difetti

Gli step da seguire per il trucco da spiaggia sono i seguenti. In primis, occorre applicare la crema idratante e poi il fondotinta. Successivamente, applicheremo un tocco leggero di mascara waterproof, per ciglia voluminose, ed, infine, un po’ di rossetto. Il segreto è che il trucco c’è ma non deve notarsi. Tra le precauzioni da adottare vi è quella di non scegliere un fondotinta liquido, perché può colare. Inoltre, meglio evitare i gloss, che diventano appiccicosi e gli ombretti perché si sciolgono con sudore e acqua. Per coloro, invece, che non preferiscono il trucco in spiaggia, è possibile indossare occhiali da sole alla moda, che non guastano mai.

