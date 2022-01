Mai come in questo periodo amiamo indossare capi caldi e confortevoli. La lana è un materiale che in inverno ci scalda come nessun altro tessuto è in grado di fare.

Per questo motivo tutti noi possediamo qualche capo in morbida lana. Tuttavia, non solo i vestiti ma sono molto diffusi anche accessori come sciarpe e cappelli fatti con questo materiale.

Con il passare del tempo è normale che sulla lana possano comparire pelucchi e pallini. Questi possono formarsi a causa dello sfregamento con altri capi, ma anche in seguito ad un lavaggio poco adatto. È importante dunque seguire poche e semplici regole per lavarli in modo efficace senza rovinarli.

Come lavare i capi in lana

Quando possibile, scegliamo di lavare capi ed accessori in lana a mano piuttosto che in lavatrice. La lavatrice potrebbe causare l’infeltrimento dei capi.

Se laviamo i capi a mano, usiamo l’acqua fredda ed un sapone delicato. Potrebbe essere perfetto il sapone Marsiglia, che nelle nostre case non manca mai visti i suoi mille utilizzi.

Se invece scegliamo di usare la lavatrice, impostiamo un programma dedicato per la lana o per capi delicati. Anche in questo caso, sarebbe opportuno usare l’acqua fredda e non usare la centrifuga.

Come eliminare velocemente i pelucchi dalla lana senza rovinare maglie, sciarpe e cappelli con 5 oggetti che abbiamo già in casa

Le nostre case spesso nascondono dei veri tesori. Prodotti che generalmente usiamo per altri scopi possono aiutarci a risolvere il problema dei pelucchi della lana.

Un esempio è il collant. Prima di buttare via un collant vecchio, usiamolo per rimuovere i pelucchi dalla lana. Indossiamolo sulla mano come se fosse un guanto e passiamolo sul capo pieno di pelucchi. Questi verranno via in un attimo.

Possiamo usare anche i guanti di gomma che generalmente usiamo per lavare i piatti. Passarli delicatamente sul capo pieno di pelucchi li raccoglierà senza fatica.

Spazzolino da denti

Pensare che lo spazzolino da denti sia utile soltanto per l’igiene orale è un grosso errore. Se abbiamo uno spazzolino che non usiamo più, passiamolo molto delicatamente sulla lana. Noteremo che i pelucchi rimarranno tra le setole dello spazzolino.

Nastro adesivo

Il classico nastro adesivo di carta che usiamo per sigillare gli scatoloni è uno strumento perfetto per risolvere il problema. Avvolgiamolo attorno alla nostra mano e tamponiamo con delicatezza il capo. I pelucchi verranno via con il nastro.

Asciugamano

Gli asciugamani di spugna sono un perfetto sostituto per le spazzole leva pelucchi. Se non ne abbiamo una in casa, basterà prendere un asciugamano di spugna ed inumidirlo con un po’ d’acqua. Strofiniamolo sul capo di lana e i pelucchi rimarranno sull’asciugamano.

Consigli

Abbiamo visto come eliminare velocemente i pelucchi dalla lana. Siccome questi si formano soprattutto a causa dello sfregamento con altri capi, consigliamo di riporli nell’armadio lontano da altri tessuti. In questo modo, possiamo prevenire la formazione di pelucchi.

