Non tutti sanno che per la buona riuscita di un piatto che prevede l’uso della ricotta questa andrebbe setacciata. In genere la compriamo al supermercato già sporzionata e non ci poniamo minimamente il problema. Forse notiamo che c’è un eccesso di liquidi solo se l’acquistiamo intera già confezionata.

Però questo passaggio per quanto semplice è davvero fondamentale per la buona riuscita dei nostri piatti. Soprattutto quando si tratta di preparare delle farciture sia dolci che salate. Suddividere la ricotta dalla cosiddetta acqua o liquido serve ad avere un prodotto più cremoso.

La ricotta benché venga chiamata formaggio in realtà sarebbe un latticino. Infatti non si produce attraverso la coagulazione della caseina ma delle proteine del siero del latte. Cioè la parte liquida che si separa dalla cagliata nel processo di caseificazione.

Qualche trucco facile per setacciare la ricotta e scolarla velocemente per averla più soffice e cremosa

Una ricotta asciutta al punto giusto ci permette di creare dei piatti buonissimi in meno tempo. Eviteremo che l’acqua fuoriesca in cottura e il sapore sarà sempre impeccabile. Una ricotta non setacciata bene infatti è uno degli errori che fa rompere i ravioli in cottura. Quindi è fondamentale conoscere i metodi più veloci per asciugarla al punto giusto.

Scolarla con un colino

Utilizziamo un colino a maglie strette per questo procedimento. Infatti in tanti utilizzano un normale scolapasta che aiuta a drenare il liquido in eccesso. Sebbene sia un metodo pratico non è il migliore per drenare al meglio la ricotta. Ma se non abbiamo altro in casa andrà bene comunque.

Prendiamo una ciotola alta e ampia e posizioniamoci sopra il colino a maglie strette o lo scolapasta.

Mettiamo la ricotta nel colino e copriamo con un foglio di pellicola alimentare. Riponiamo in frigo e lasciamo che il liquido scoli per una notte intera. Dopodiché procediamo con il prossimo passaggio.

Prendiamo il colino con la ricotta e posizioniamolo su una ciotola pulita. Se abbiamo un setaccio da farina possiamo usare quello che è ancora più adatto. Con l’aiuto di una spatola da cucina in silicone o anche un cucchiaio iniziamo a schiacciare. Se usiamo il cucchiaio ci vorrà un po’ più di tempo ma il risultato è altrettanto ottimo. Avremo in questo modo una crema morbidissima e senza grumi da utilizzare come preferiamo.

Un ultimo consiglio

Se vogliamo velocizzare il procedimento e non aspettare che il liquido dreni da solo ecco che fare. Trasferiamo la ricotta in un canovaccio pulito in cotone e poi richiudiamolo arrotolando le estremità. Ora strizziamolo sulla vaschetta del lavello proprio come se fosse un capo appena lavato. In questo modo elimineremo velocemente il liquido e potremo setacciare la ricotta.

Ecco che abbiamo visto qualche trucco facile per setacciare la ricotta e usarla nelle nostre preparazioni. Sia quelle salate che quelle dolci come torte o ciambelline. Ora che abbiamo cucinato la nostra ricotta cosa farne dei contenitori? Possiamo riciclarli per sistemare le piante, ad esempio.

