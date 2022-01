Se abbiamo deciso di improvvisare un pranzo o una cena e vogliamo fare un figurone spendendo poco, questa ricetta è quello che fa per noi. Infatti oggi vedremo come cucinare le patate in 10 minuti e realizzare un primo piatto da leccarsi i baffi con pochi euro.

Sebbene infatti le patate vengano spesso pensate come gustoso contorno, magari a fianco a un goloso arrosto di carne o di pesce, questi tuberi possono rendere indimenticabile anche un piatto di pasta. Inoltre questa preparazione, oltre ad essere buonissima, è uno dei classici esempi di pasta che riscaldata il giorno dopo diventa ancora più buona.

Ingredienti e preparazione

Per realizzare una velocissima pasta con le patate per 4 persone abbiamo bisogno di:

pasta 350 g;

patate 200 g;

porro;

parmigiano 80 g;

funghi champignon 200 g;

aglio.

Cominciamo subito mettendo a bollire l’acqua nella quale poi lesseremo la pasta. Una volta messa l’acqua sul fuoco, mettiamo in padella dell’olio d’oliva, aglio e i funghi. Facciamo saltare i funghi in padella 5 minuti e mettiamo da parte. A questo punto possiamo dedicarci alle patate.

Per farle cuocere in modo rapido le patate dovranno essere lavate, sbucciate e tagliate a cubetti molto piccoli, circa mezzo centimetro. Questo consentirà alle patate di cuocere in men che non si dica.

Come cucinare le patate in 10 minuti per una pasta stellata ottima anche il giorno dopo

Quando avremo fatto a dadini le nostre patate mettiamole a cuocere nella stessa padella dei funghi insieme al porro tagliato a rondelle. Proseguiamo la cottura a fiamma alta aggiungendo un pizzico di sale e un paio di mestoli di acqua di cottura nella quale avremo già calato la pasta.

Se tagliate a piccoli cubetti le patate richiederanno il tempo di cottura della pasta per cuocere alla perfezione diventando morbide e cremose. Prima che la pasta sia cotta del tutto, scoliamola direttamente nella padella con le patate per terminare la cottura insieme ad esse.

Aggiungeremo dunque i funghi e un mestolo di acqua di cottura per ultimare la preparazione.

Quando la pasta sarà cotta e bene amalgamata al condimento, spengiamo la fiamma e spolveriamo con il parmigiano. Mescoliamo e portiamo in tavola ben caldo con una macinata di pepe per finire.

Meglio ancora il giorno dopo

Qualora la pasta dovesse avanzare è possibile metterla in una pirofila, aggiungere della scamorza e gratinare il tutto in forno. Riassaggiata il giorno dopo in questa versione, questa pasta e patate sarà una sorpresa ancora più grande.

